PKK'ya yakın TEV-DEM'in kurucusu Tel Abyad'da öldürüldü!

Terör örgütü PKK'ya yakınlığı ile bilinen Demokratik Suriye Meclisi (TEV-DEM) kurucularından ve üyesi Ömer Eluş, Tel Abyad'daki evinde öldürüldü.

Arap medyasında yer alan haberlere göre, Telabyad ve Rakka kent meclislerinin kurucu olan Eluş, ABD'li komutanlarla iyi ilişkileri olan bir isim olarak biliniyor.

İnfazın PKK içindeki İran kanadı tarafından yapıldığı belirtiliyor.

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