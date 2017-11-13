Plastik pipetlere önlem

İngiltere’nin Cornwall kenti, çevre kirliliğine yol açtığı gerekçesiyle restoran ve barlarda plastik pipet kullanımını yasaklamaya hazırlanıyor. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; plastik pipetlerin doğada yok olmaları 450 yılı buluyor. Sadece İngiltere’de yılda 8.5 milyon pipet çöpe atılıyor. Kent meclisine sunulan öneriye göre Ocak 2018’den itibaren kentte sadece çözünebilir kâğıt pipetler kullanılacak.

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