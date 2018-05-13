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Avokado

Tropikal bir meyve olduğundan ülkemizde de en fazla Güney bölgelerimizde daha çok bilinen ve bu bölgelerimizde tüketilmekten hoşlanılan bir meyve. Avokado her ne kadar meyve olarak geçse de kendisi diğer meyvelerden çok farklı. Genel olarak meyvelerde görmediğimiz yüksek yağ oranına ve daha düşük karbonhidrat içeriğine sahip.