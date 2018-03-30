Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, 2012 yılında yapılan Polis Akademisi Giriş sınavında FETÖ silahlı terör örgütü üyelerinin yazılı sınav öncesinde sınav sorularına erişerek sınav sorularını örgüt üyelerine verdiklerinin tespiti üzerine, FETÖ/PDY Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma ve Kamu Kurumu Zararına Dolandırıcılık suçlarından, yürütülen soruşturma ile ilgili olarak son dalga operasyon kapsamında sınav sorularını önceden ele geçirerek Polis Akademisine yerleşen 46 şüpheli hakkında Ankara dahil 24 ilde 30/03/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verildi.

1 şüphelinin halen tutuklu olduğu anlaşıldı. 2012 yılı Polis Akademisi Giriş sınavındaki usulsüzlüklere ilişkin olarak tespit edilen toplamda 269 şüpheli öğrenciden, bu operasyon ile birlikte, hakkında işlem yapılmayan örgüt üyesi kalmadığı kaydedildi.

Gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam ettiği bildirildi.

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI SINAV SORULARININ ÇALINMASI SORUŞTURMASI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, FETÖ soruşturmaları kapsamında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın 2011 yılında yapılan müfettiş yardımcılığı sınavını, soruları önceden ele geçirerek kazandıkları tespit edilen 35 şüpheli hakkında yakalama kararı verildi, 13 şüpheli gözaltına alındı.

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