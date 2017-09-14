Polis alımı için bekleyen binlerce aday, merakla Polis Akademisi'nden gelecek olan haberi bekliyor. Toplamda 20 bin polis alımının yapılacağı süreç öncesinde binlerce kişi polis olmak için başvuru tarihini bekliyor. Peki Polis Akademisi polis alımı başvurusu ne zaman yapılacak? İşte polis alımı başvurusuna ilişkin detaylar...

POLİS ALIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN YAPILACAK?

Geçtiğimiz günlerde Polis Akademisi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılacak olan POMEM öğrenci alımına ilişkin ilan paylaşılmıştı. Yapılan açıklamada 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacağı bildirilmişti.

Yapılan bu duyurunun ardından polis alımı için bekleyişte olan binlerce aday, heyecanla polis alımı başvuru tarihini beklemeye başlamıştı. Peki polis alımı başvuru tarihi ne zaman?

Yapılacak olan polis alımıyla ilgili başvuru tarihi henüz Polis Akademisi Başkanlığı tarafından paylaşılmadı, ancak ilerleyen günlerde polis alımına ilişkin başvuru tarihinin açıklanması bekleniyor.

Başvuru tarihi, başvuruda adaylardan istenecek belgeler ve adaylarda olması gereken şartlar, Polis Akademisi'nin internet sitesi üzerinden yayınlanacak ve ardından polis alımı için adaylar işlemlerini gerçekleştirecek.

ÖN LİSANS MEZUNLARI DA POLİS ALIMI BAŞVURUSU YAPABİLECEK

Ön lisans mezunu olan vatandaşlar da, polis alımı kapsamında belirlenen kadronun yüzde 20'sinden fazla olmamak şartıyla polis alımı için başvuru yapabilecek. Bakanlık tarafından belirlenecek olan ön lisans polis alımı kadrosu da yakın bir tarihte duyurulacak.

Buna göre ön lisans mezunu olan ve polis olmak isteyen vatandaşlar, başvurularını yapabilecek.

POLİS ALIMINDA İLK AŞAMADA 13 BİN KİŞİ ALINACAK

Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada "Polis Akademisine bağlı Polis Meslek Eğitim Merkezlerine 21. Dönem için lisans mezunlarından 10.000 erkek, 1.000 kadın, önlisans mezunlarından 1.800 erkek ve 200 kadın olmak üzere toplam 13.000 öğrenci adayı alınacaktır." ifadeleri kullanılmıştı. Yapılan bu duyuruya göre, ilk aşamada 13 bin polis öğrenci adayı alınacak.

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