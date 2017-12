Adana'da polis hayranı lösemi hastası Mustafa'nın tek hayali arabalı yatakta uyumak

Adana'da 1,5 yıldır lösemi tedavisi gören polis aşığı 11 yaşındaki Mustafa Can Giriş, tek hayalinin 'yarış arabası şeklinde bir yatağa' sahip olmak olduğunu söyledi.

İHA'nın haberine göre, 16 yıl önce severek evlenen Cuma (39) ve Songül Giriş (41) çiftinin, Züleyha (15), Sema Nur (13), Mustafa Can (11) ve Songül (6) adını verdiği 4 çocuğu dünyaya geldi. Dört kardeş içindeki tek erkek çocuk olan Mustafa Can Giriş, 1,5 yıl önce ayak bileğindeki ağrı nedeniyle hastaneye götürüldü. Yüreğir ilçesi Yunusoğlu Mahallesi'nde yaşayan ailenin küçük çocuğu Mustafa'nın ayağına kırık şüphesiyle gittiği doktorlar tarafından röntgen çektirildi. Kemiğinde, ayağında herhangi bir kırık veya çatlak görülmeyen Mustafa Can, tedbir amaçlı alçıya alınarak eve gönderildi. Ailesi, Mustafa Can'ın iyileşmesini beklerken daha da kötüleştiğini fark etti. Ev hanımı anne Songül Giriş, bundan sonra yaşadıkları süreci şu şekilde anlattı:

"Bir ay boyunca hastaneye gidip geldik, sorun çözüleceğine daha da kötü olmaya başladı. Renginde sararma solma oldu. Çocuk artık hiç yere basamamaya başladı. Kan değeri çok düşüktü. Çocuk doktoruna yönlendirdiler bizi. Ondan sonra hastaneye yatışını yaptılar. Ciddi bir kilo kaybı vardı neredeyse bir deri bir kemik kalmıştı oğlum. Araştırma ve Uygulama Hastanesine gittik ve burada yapılan tetkik ve analizler sonucu oğluma 'lösemi' teşhisi konuldu. Hastalığı duyunca eşim ve benim dünya başıma yıkıldı" dedi.

LÖSEMİ OLDUĞUNU BİLMİYOR

Kemoterapi tedavisi 9 ay süren küçük Mustafa'nın şu anda ilaç tedavisi gördü ğünü anlatan anne Songül Giriş, "Her hafta hastaneye giderek kan sayımı yapıyoruz. Hastalığın iyileşmesini bekliyoruz. Aksi takdir de son çare olarak ilik nakli yapılacak. Mustafa'm hastalığının lösemi olduğunu bilmiyor. Biz ona 'kan değerlerin düşük' diyoruz" ifadelerini kaydetti.

Mustafa'nın en büyük hayalinin polis olmak olduğunu anlatan anne Giriş, "Oğlum, polisleri çok seviyor, onları görünce yanlarına gidip, onlarla birlikte fotoğraf çektiriyor. Hastaneye her gittiğinde bir polis görse yanına uğramadan fotoğraf çekilmeden bırakmıyor. Oğlum polislerle moral buluyor" dedi.

"TEK HAYALİM ARABALI YATAK"

1,5 yıldır tedavi gören küçük Mustafa Can, ailesiyle tedaviye giderken yolda gördüğü üniformalı polis ağabey ve ablalarıyla hatıra fotoğrafı çektirerek moral buluyor. Amcasının hediye ettiği baş komiser rütbeli yunus timi üniformasını bir dakika bile üzerinden çıkarmayan Mustafa Can Giriş gece de onunla yatıyor. Polisleri çok sevdiğini ve büyüyünce kendisinin de polis olacağını söyleyen Mustafa Can Giriş, "Polis olmayı istiyorum ve onları çok seviyorum çünkü kötüleri yakalayıp bizi koruyorlar. Ben de iyileşince polis olmak istiyorum. Benim bir hayalim var. Bir odam ve arabalı yatağımın olmasını istiyorum. Hastane tedavileri için bana yardım etmelerini istiyorum. Bunu yaparlarsa kendimi daha iyi hissedeceğim. Arabalı yatağı, televizyon reklamlarında gördüm. Bazı arkadaşlarım almış benim de olsa çok mutlu olurum. Ben arabalı yatağı çok seviyorum hiç ömrümde yatağım olmadı ki" diye konuştu.