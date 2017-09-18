Polisin beraatine öfkelenen kalabalık, ABD'de sokaklara döküldü

Altı yıl önce polis Jason Stockley tarafından vurulan 24 yaşındaki Anthony Lamar Smith'in olay sırasında çekilen görüntüleri hayli tartışma yaratmış, Stockley'in yanındaki mesai arkadaşına Smith için 'Onu öldüreceğim' dediği kayıtlara girmişti.

Yıllar süren dava sonunda polisin beraat etmesi yüzlerce insanı sokağa döktü. Gösterilerde polis ve protestocular şiddetli şekilde çatışıyor.

Siyahi genci vuran polisin beraat etmesine öfkelenen kalabalık, sokaklardan ayrılmıyor. Dördüncü gününe giren protestolarda şiddetli çatışmalar var, polis onlarca gözaltı olduğunu açıkladı.

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