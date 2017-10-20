Polonya'da bıçaklı saldırgan dehşeti: 1 ölü, 9 yaralı

Polonya'nın güney doğusunda yer alan Stalowa Wola kentindeki House Galeria Vivo isimli alışveriş merkezinde bıçaklı saldırgan dehşeti yaşandı. İlk belirlemelere göre saldırıda 50 yaşlarında 1 kadın hayatını kaybetti, 6'sı ağır 9 kişi de yaralandı.

İHA'nın haberine göre, 63 bin kişilik şehrin en büyük alışveriş merkezinde meydana gelen saldırı sonrası olay yerine çok sayıda polis ekibi ve ambulans sevk edildi. Yaralılar hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Görgü tanıklarının ifadesine göre alışveriş merkezinin güvenlik görevlisi ve vatandaşlar, saldırganı etkisiz hale getirmeye çalıştı. Müşteriler panik halinde alışveriş merkezindeki dükkanların içine kaçışırken, hoparlörlerden sık sık, bir sonraki duyuruya kadar sığındıkları yerden çıkmamaları anonsu yapıldı.

Gözaltına alınan saldırganın aynı kentte oturan 27 yaşındaki Konrad K. olduğunu belirten Stalowa Wola Emniyeti bugüne kadar kendilerinde saldırgan hakkında herhangi bir kayıt bulunmadığı açıklamasında bulundu. Yapılan testlerde alkolsüz çıkan saldırganın bir uyuşturucunun tesiri altında olup olmadığını belirlemek için de kan örneği alındı.

Edinilen bilgilere göre karakolda sorgusu devam eden saldırgan susma hakkını kullanırken, polis ve savcının da olay yerindeki incelemeleri sürüyor.

Öte yandan saldırının terörle bağlantısı olup olmadığı henüz açıklanmadı.