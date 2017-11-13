Polonya’da 60 bin ırkçı gösteri düzenledi

Polonya’da, ‘Bağımsızlık Günü’, aşırı sağcıların gövde gösterisine dönüştü. Başkent Varşova’da yaklaşık 60 bin aşırı sağcı diğer etkinlikleri gölgede bırakan bir kitleselliğe ulaşırken, yürüyüşten ırkçı, mülteci düşmanı mesajlar yükseldi. Yürüyüşte taşınan pankartlardan birinde “Kardeş ulusların beyaz Avrupa’sı” yazdığı görüldü. Devlet televizyonu TVP’ye konuşan bir yürüyüşçü, “Yahudiliği iktidardan düşürmek için eyleme katıldığını” söyledi.

‘TANRIYI İSTİYORUZ’ SLOGANI

ABD Başkanı Donald Trump’ın bu yıl gerçekleştirdiği Varşova ziyareti sırasında atıf yaptığı, eski bir Polonya dini şarkısı olan “Tanrıyı istiyoruz” sloganı altında gerçekleştirilen yürüyüşte, konuşmacılar “Liberallere karşı Hıristiyan değerlerinin savunulması” gerektiğini dile getirdi. Gazete Habertürk'ün haberine göre mitingde kırmızı-beyaz Polonya bayrakları taşınırken, 1930’larda faşistlerin kullandığı falanj bayrağı da dikkat çekti. Eyleme Avrupa’nın başka ülkelerinden ırkçıliderler de katıldı. Bunlar arasında İngiltere’den Tommy Robinson ve İtalya’dan Roberto Fiore de vardı.

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