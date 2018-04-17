10 polis alımı yapacak olan POMEM başvurularına, polis olmak isteyenlerin ilgisi yoğun oldu. POMEM'in resmi internet sitesinden yapılan açıklamayla, 22. dönem için lisans mezunu 7 bin 200 erkek ile 800 kadın, önlisans mezunu bin 800 erkek ile 200 kadın olmak üzere 10 bin öğrenci adayı alınacağı duyurulmuştu. Adayların başvuruları 12 - 30 Mart tarihleri arasında alındı. Peki Polis Akademisi başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak? POMEM başvuru ve sonuçlarına dair detaylar haberimizde.

POMEM BAŞVURU SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

POMEM başvuruları 12 - 23 Mart tarihleri arasında yapılacaktı, ancak daha sonra Polis Akademisi'nin resmi internet adresinden başvuruların 30 Mart'a kadar uzatıldığı bildirildi. POMEM başvuru sonuçlarının ne zaman açıklanacağına dair resmi bir açıklama henüz yapılmadı. Ancak konuyla ilgili gelişmeler yaşandıkça aktarmayı sürdüreceğiz.

POMEM ÖĞRECİ ALIMINDA ÖNCEKİ BAŞVURU ŞARTLARI

"Önlisans, lisans mezunları ve bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından kabul edilen Yurtdışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olanlar başvurabilir, (Yabancı Ülkeden alınan önlisans, lisans diplomaları YÖK Başkanlığından alınan denklik belgesi ile birlikte kabul edilecektir.)

KPSS’de Bakanlıkça belirlenecek taban puan veya üzerinde puan almış olmak, (Lisans mezunları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden (60,00), önlisans mezunları için 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (70,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

Emniyet Teşkilatı personeli şehit veya vazife malullerinin eş veya çocukları için POMEM Giriş yönetmeliğinin 8’inci maddesinin (c) bendinde belirlenen puanın en az % 80’ini almış olmak, (Emniyet Teşkilatı Personeli Şehit veya Vazife Malulü eş ve çocukları için 2016 veya 2017 yılları içinde yapılan KPSS lisans puanı P3 puan türünden en az (48,00), 2016 yılı içinde yapılan KPSS önlisans puanı P93 puan türünden (56,00) taban puan veya üzerinde puan almış olmak.)

18 yaşını tamamladıktan sonra yaptırılan yaş düzeltmelerinde, düzeltmeden önceki yaş dikkate alınmak şartıyla, sınavın yapıldığı yılın 31 Aralık tarihi itibariyle erkek ve kadın adaylar için 30 yaşından gün almamış olmak, (31 Aralık 1988 ve daha sonraki tarihlerde doğmuş olmak)

Silah taşımaya veya silahlı görev yapmaya hukuki bir engeli bulunmamak, Emniyet Teşkilatı Sağlık Şartları Yönetmeliğinde belirtilen şartları taşımak.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön Lisans programına alınacak öğrencilerin boyları en az erkeklerde 167 cm, kadınlarda 162 cm olacaktır.

Liselerden Güvenlik Bilimleri Fakültesi ile Fakülte ve Yüksek Okul lisans programına, Polis Meslek Eğitim Merkezlerine ve Polis Meslek Yüksek Okulu Ön lisans programına alınacak öğrencilerin; herhangi bir hastalığa bağlı olmaksızın, beden kitle indeksi 18.00 (dahil) ile 27.00 (dahil) arasında olanlar öğrenciliğe kabul edilir."

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