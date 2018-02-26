21. Dönem POMEM mülakat sonuçları açıklandı. Polis Akademisi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen 21. Dönem POMEM sınavlarında mülakat sınavına katılmaya hak kazanan adaylar için sınavlar, 26 Ocak-10 Şubat 2018 tarihleri arasında gerçekleştirildi. Sınav sonuçlarını merakla bekleyen adaylar için sonuçlar açıklandı. Peki, 21. Dönem POMEM mülakat sınav sonuçları nasıl görüntülenir? İşte 21. Dönem POMEM mülakat sonuçları...

21. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI

Polis Akademisi Başkanlığınca gerçekleştirilen 21. Dönem POMEM mülakat sınavlarının sonuçları açıklandı. Sonuçlar için meraklı bekleyişini sürdüren adaylar, sonuçları nereden görüntüleyebileceğini sorguluyor. 21. Dönem POMEM mülakat sonuçları, Polis Akademisi'nin resmi internet sitesi üzerinden adaylara duyuruldu. Sonuçlar, e-Devlet Kapısı üzerinden görüntülenebilecek.

21. DÖNEM POMEM MÜLAKAT SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN

İşte Polis Akademisi'nin 21. Dönem POMEM mülakat sonuçları duyurusu;

"21.Dönem POMEM Giriş Sınavı sonuçları açıklanmıştır.

Adaylara sonuçlar, posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla bildirilmeyecek olup, resmi internet sitemiz üzerinden ilan edilen sonuçlar tebligat niteliğindedir.

Yedek planlamalara ilişkin sonuçlar da resmi internet sitemizde açıklanacak, yedek olarak planlanan adaylara posta yoluyla veya diğer iletişim araçlarıyla herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır. Bu nedenle sınav sonucunda yedek olarak belirlenen adayların yapılacak yedek planlamalar ile ilgili olarak resmi internet sitemizi takip etmeleri gerekmektedir."

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