ABD Dışişleri Bakanı Pompeo Senato'da yaptığı konuşmada, Çavuşoğlu’yla yapacağı görüşmedeki ana konulardan birisinin Suriye'nin kuzeyinde ABD ve Türkiye arasındaki gerginlik olduğunu söyledi.

Pompeo “Umarım sonunda iki NATO müttefiki risk yaratacak şekilde birbirine çok yaklaşmayacaktır.” yorumunda bulundu.

Bazı Kongre üyeleri için iki ülke arasındaki temel konu Suriye'den çok rahip Brunson ve S400 / F35 konusu olarak ifede edilimiş ve üyeler bu konuda öneriler getirmişti.

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, bu konuda kendisine gelen sorulara, Brunson'u her görüşmede dile getirdiklerini ancak başarısız oldukları şeklinde cevap verdi.

Pompeo, Türkiye'nin, Rusya'dan S400 alımı da dahil NATO ile uyum içinde hareket etmesi gerektiğini söyledi. Pompeo, F35 konusunun ise henüz neticlenmeyen, devam etmekte olan bir konu olduğunu savundu.

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