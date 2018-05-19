ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Teksas eyaletinin Santa Fe kentindeki bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda öldürülen değişim programı öğrencisi Pakistanlı Sabika Sheikh için taziye mesajı yayımladı.

Pompeo, mesajında, "Dün Santa Fe lisesindeki trajik saldırıda öldürülen Sabika Sheikh'in ailesine ve arkadaşlarına başsağlığı diliyorum." ifadesine yer verdi.

Pakistanlı öğrencinin ABD Dışişleri Bakanlığı bünyesinde düzenlenen "Genç değişim ve öğretim programı" dahilinde ABD'de olduğuna vurgu yapan Mike Pompeo, Sheikh'in öldürülmesinin ABD ve Pakistan'da üzüntüyle karşılandığını belirtti.

Teksas eyaletine bağlı Santa Fe kentinde bir lisede düzenlenen silahlı saldırıda 10 kişi ölmüş, 10 kişi de yaralanmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, saldırıyla ilgili Twitter hesabından, "Teksas'ta okul saldırısı. İlk haberler hiç iyi değil. Tanrı hepsini korusun." şeklinde paylaşımda bulunmuştu.

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