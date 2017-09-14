Porto Beşiktaş Maç Sonucu - Porto Beşiktaş Maçı Kaç Kaç Bitti?

Harikasın Beşiktaş... Temsilcimiz Şampiyonlar Ligi macerasına muhteşem bir başlangıç yaptı. Siyah-Beyazlılar, G Grubu'ndaki ilk maçında Porto'yu deplasmanda 3-1 yendi! Grupta oynanan diğer maçta ise RB Leipzig ile Monaco 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmaya süper bir başlangıç yapan Beşiktaş golü erken buldu. 13. dakikada Quaresma'nın ortasına kafayla dokunan Taslica topu ağlara göndererek, kendisini ıslıklayan Porto tribünlerini susturdu!

19. dakikada tehlikeli gelen Porto'da Oliver Torres'in şutu direkte patladı. Bu pozisyondan 2 dakika sonra Telles'in kullandığı köşe vuruşuna kafayla ters bir vuruş yapan Tosic topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1.

28. dakikada Tosun Paşa çıktı sahneye... 32 metreden öyle bir vurdu ki, top Casillas'ın müdahelesine rağmen ağlarla buluştu. Cenk Tosun, Avrupa kupalarındaki 8. golünü atarken, bu gol Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi tarihinde 2007-2008'den sonra en uzak mesafaden attığı gol olarak kayıtlara geçti.

İkinci 45 dakikada Portekiz ekibi etkili olsa da, 86. dakikada Babel gecenin sonucunu ilan etti: 1-3.

Öte yandan Beşiktaş, 3-1 mağlup ettiği Porto'yu ilk kez yenmeyi başardı. Rakibiyle ilk kez 2007-2008 sezonunda Şampiyonlar Ligi'nde eşleşen siyah-beyazlılar, iki karşılaşmayı da kaybetti. 2010-2011'de bu sefer Avrupa Ligi'nde Porto ile karşılaşan Beşiktaş, ilk maçı 3-1 mağlup tamamlarken, ikinci karşılaşmada sahadan 1-1'lik beraberlikle ayrıldı. Siyah-beyazlı ekip, 3-1'lik sonuçla rakibini ilk kez yenme başarısı gösterdi.

Beşiktaş, ayrıca Porto'yu yenen ilk Türk takımı oldu.

BU GURUR ŞENOL GÜNEŞ'İN

Beşiktaş'ın başında 19. kez Avrupa kupalarında sahaya çıkan ve kulüp tarihinde bu alanda en fazla görev alan teknik direktör unvanını alan Şenol Güneş, rekorunu galibiyetle kutladı.

PORTO'YA İLK GOLLERİ BEŞİKTAŞ ATTI! Beşiktaş, bu sezon Portekiz Ligi'ne iyi bir başlangıç yapan ve 5 karşılaşmayı kazanıp gol yemeyen Porto'ya, hem ilk yenilgiyi yaşatırken hem de ilk golleri attı

YİNE DEPLASMAN GALİBİYETİ

Beşiktaş, Portekiz ekiplerini yine deplasmanda mağlup etmeyi başardı. Bu ülke takımlarıyla tarihindeki ilk maçı 2005-2006 sezonunda Guimaraes ile Avrupa Ligi'nde yapan ve dış sahadaki mücadeleyi 3-1 kazanan siyah-beyazlı ekip, ayrıca 2011-2012 sezonunda Braga'yı deplasmanda 2-0 yendi. Beşiktaş, deplasmanda bu kez Porto'ya 3-1 üstünlük kurdu.

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PORTO: 1 - BEŞİKTAŞ: 3

Stat: Dragao

Hakemler: Anthony Taylor, Gary Beswick, Adam Nunn (İngiltere)

Porto: Casillas, Ricardo, Felipe, Marcano, Telles, Torres (Dk. 46 Otavio), Danilo (Dk. 81 Hernani), Corona (Dk. 46 Andre), Brahimi, Marega, Soares

Beşiktaş: Fabricio, Adriano (Dk. 87 Necip Uysal), Pepe, Tosic, Caner Erkin, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup (Dk. 65 Medel), Quaresma (Dk. 73 Negredo), Talisca, Babel, Cenk Tosun

Goller: Dk. 13 Talisca, Dk. 28 Cenk Tosun, Dk. 86 Babel (Beşiktaş), Dk. 21 Tosic (Kendi kalesine) (Porto)

Sarı kartlar: Dk. 10 Ricardo, Dk. 81 Andre (Porto), Dk. 68 Caner Erkin (Beşiktaş)

İLK YARIDAN POZİSYONLAR

5. dakikada Taliscanın pasında ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Babel, rakibini geçtikten sonra sert vurdu ancak savunmaya çarpan meşin yuvarlak kornere gitti.

13. dakikada Beşiktaş, 1-0 öne geçti. Sağdan gelişen atakta Quaresmanın güzel ortasında ön direkte rakibinden önce hamle yapan Talisca, meşin yuvarlağı kafa vuruşuyla filelerle buluşturdu: 0-1

19. dakikada Brahiminin sol çaprazdan ortasında Beşiktaş ceza alanı içinde oluşan karambolde topla son olarak buluşan Torresin yerden sert şutunda, yan direğe çarpan meşin yuvarlak taca çıktı.

21. dakikada Porto maçta eşitliği sağladı. Tellesin soldan kullandığı korner atışında ön direkte Tosic, ters bir kafa vuruşuyla topu kendi ağlarına gönderdi: 1-1

28. dakikada Cenk Tosun, uzak mesafeden güzel bir vuruşla topu filelerle buluşturdu ve Beşiktaş bir kez daha öne geçti: 1-2

33. dakikada Soaresin uzak mesafeden plase vuruşunda, top az farkla yandan auta çıktı.

İKİNCİ YARIDAN POZİSYONLAR

61. dakikada ceza alanı içinde sol çaprazda topla buluşan Soares'in sert şutunda kaleci Fabricio, meşin yuvarlağı ayaklarıyla uzaklaştırdı.

64. dakikada Telles'in sağdan kullandığı korner atışında ceza alanı içinde topla buluşan Marcano'nun kafa vuruşunda, kaleci Fabricio'yu geçen meşin yuvarlağı Oğuzhan Özyakup, çizgi üzerinden taca attı.

84. dakikada Hernani'nin ceza alanı önünden şutunda, top yandan auta gitti.

86. dakikada Beşiktaş, farkı 2'ye çıkardı. Sağ kanatta gelişen atakta iyi paslaşan siyah-beyazlı takımda son çizgide topla buluşan Negredo, meşin yuvarlağı daha müsait durumdaki Babel'in önüne bıraktı. Bu oyuncu, düzgün bir vuruşla topu filelere gönderdi: 1-3

G GRUBU PUAN DURUMU

Takımlar O G B M A Y Av. P Beşiktaş 1 1 0 0 3 1 2 3 Monaco 1 0 1 0 1 1 0 1 Leipzig 1 0 1 0 1 1 0 1 Porto 1 0 0 1 1 3 -2 0

MAÇTAN NOTLAR

Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu ilk maçında Portekiz'in Porto takımına konuk oldu. Geçen sezon olduğu gibi 2017-2018'de Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden ve tarihinde 7. kez Avrupa'nın en büyük futbol organizasyonunda yer alan siyah-beyazlı takım, Süper Lig'deki Kardemir Karabükspor karşılaşmasına göre 4 değişiklikle Porto karşısına çıktı.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Kardemir Karabükspor maçında ilk 11'de görev verdiği Necip Uysal, Jeremain Lens ve Alvaro Negredo'yu G Grubu ilk mücadelesinde yedek soyundurdu. Güneş, lig mücadelesinde dinlendirdiği Cenk Tosun, Adriano Correia ve Ricardo Quaresma'yı ilk 11'de sahaya sürdü.

ADRİANO SAĞ BEKTE

Siyah-beyazlı ekipte sakatlığı nedeniyle Kardemir Karabükspor karşılaşmasında forma giyemeyen Adriano, iyileşmesinin ardından ilk 11'de yerini aldı. Sakatlığı bulunan Gökhan Gönül'ün yokluğunda sağ bekte oynayan Adriano, son lig karşılaşmasında aynı yerde oynayan Necip Uysal'ın yerine şans buldu.

TOLGAY SON ANDA KADRODAN ÇIKARILDI

Siyah-beyazlı ekipte Tolgay Arslan, hastalığı nedeniyle son anda kadrodan çıkarıldı. Beşiktaş'ın Porto kafilesinde yer alan ancak dün gece ortaya çıkan yüksek ateş sonrası Tolgay, sağlık açısından riske edilmeyerek Porto karşısında forma giymedi. Porto karşısında savunmanın önünde Tolgay'ın yerine Hutchinson, görev aldı. Siyah-beyazlı ekipte ayrıca Tolga Zengin, Matej Mitrovic, Mustafa Pektemek ve Gary Medel yedek soyundu.

ŞENOL GÜNEL REKOR KIRDI

Siyah-beyazlı ekibin Porto ile yaptığı karşılaşmada teknik direktör Şenol Güneş de rekor kırdı. Beşiktaş'ın başında 3. sezonunu geçiren Güneş, siyah-beyazlı takımdaki görevinde 19. kez bir Avrupa kupası maçında sahada yer aldı. Şenol Güneş, 18 kez Avrupa kupalarında görev alan Mircea Lucescu'yu geçerek, Beşiktaş'ı Avrupa kupalarında en fazla yöneten teknik adam olarak kulüp tarihine geçti.

BEŞİKTAŞ TARAFTARI İZLEYEMEDİ

Siyah-beyazlı takım için büyük önem taşıyan karşılaşmayı Beşiktaşlı taraftarlar izleyemedi. Beşiktaş'ın geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Olympique Lyon ile yaptığı ilk karşılaşmada yaşanan taraftar olayları sonrası UEFA'nın her iki kulübe verdiği 2 yıl ertelemeli men cezası sonrası siyah-beyazlıların yönetim kurulu, bu sezon Avrupa kupalarına taraftar götürmeme kararı almıştı.

Yönetim kurulunun bu kararına rağmen Porto'ya gelen bazı Beşiktaşlı taraftarların ev sahibi ekibin seyircileri arasında karşılaşmayı izlediği görüldü.

ABOUBAKAR OYNAYAMADI

Geçen sezon Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen Porto'nun golcü oyuncusu Vincent Aboubakar, cezası nedeniyle eski takımına karşı forma giyemedi.

Siyah-beyazlı takımın 2016-2017 sezonunda UEFA Avrupa Ligi'nde Olympiakos ile yaptığı karşılaşmada rakibine yaptığı hareketin ardından kırmızı kart gören ve 3 maç ceza alan Aboubakar, bu cezasını Beşiktaş karşılaşmasıyla tamamladı. Geçen sezon Beşiktaş'ın Olympique Lyon ile oynadığı iki Avrupa Ligi karşılaşmasında yer alamayan Kamerunlu oyuncu, siyah-beyazlı ekibe karşı da Porto'yu yalnız bıraktı. Portekiz temsilcisinde Aboubakar'ın yanı sıra Maxi Pereira da cezası nedeniyle Beşiktaş karşısında oynayamadı.

UEFA Gençlik Ligi'nde Porto ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı ev sahibi ekip, 5-1 kazandı. Bazı Portolu taraftarların takımlarının eski oyuncusu Quaresma'nın isminin yazılı olduğu formalarla maça gelmesi dikkati çekti. Portekizli futbolseverler, futbolcuların anonsu sırasında Beşiktaşlı futbolcu Pepe ile Quaresma'yı alkışladı.

Bu arada G Grubu ilk maçında Beşiktaş'ı konuk eden Porto, resmi Twitter hesabından siyah-beyazlı takıma yönelik "Hoş geldin" mesajı paylaştı.

Porto - Beşiktaş

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