Poyraz bebeğe hayat öpücüğü

Zonguldak'ın Eğerli ilçesi’nde yaşayan Dursun Sever (33) ve Eda Sever (24) çiftinin 2 Kasım’da Zonguldak Ereğli Devlet Hastanesi’nde Poyraz Efe adını verdikleri bebekleri dünyaya geldi.
Gazete Habertürk'ten Caner Aktan'ın haberine göre; doğuştan makatı kapalı olan ve sol kol bileğindeki anormallik nedeniyle Poyraz bebek bir süre daha hastanede tedavi için tutuldu. Minik Poyraz, daha sonra masraflarını devletin karşılayacağı şekilde Kocaeli’nde bulunan özel bir hastaneye sevk edildi.
İLAN KARŞILIK BULDU
Zonguldak’ta kahvecilik ve hamallık yapan Dursun Sever, eşini ve diğer 2 çocuğunu evde bırakarak Poyraz bebekle Kocaeli’ne geldi. Ancak bu sefer de kalacak yer ve maddi sıkıntılar baş gösterdi. Baba Dursun Sever çareyi otobüs duraklarına ilan asarak bulmaya çalıştı. Astığı ilanlarda bebeğinin tedavisi için Zonguldak’tan geldiğini ve geçici de olsa işe ihtiyacı olduğunu belirtti. Sever ilana “zor durumdayım yük taşıma, eşya taşıma gibi gündelik işler yapabilirim. Ben çalışmak istiyorum” yazdı.
Sever’in otobüs duraklarına astığı yazı İzmit Belediyesi yetkililerinin dikkatini çekti. Sever, şimdi İzmit Belediyesi’nin vereceği geçici işte çalışacak. Poyraz efe’nin tedavisinin ardından ise Zonguldak’a geri dönecek. Baba Sever, “Poyraz Efe’nin tedavisi 15 gün daha sürecek. Eşim Eda bebeğimizi emzirmek için her gün Zonguldak’tan Kocaeli’ne geliyor, akşam geri dönüyor” dedi.
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