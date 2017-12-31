Davet etmek ya da etmemek

Grimm Kardeşler’in Uyuyan Güzel masalındaki gibi dramatik çağrışımlar yapan bir mesele neredeyse. Hani yeni dünyaya gelen prenses için verilen şölene davet edilmeyen 13’üncü bilge perinin, ‘Kız 15 yaşına gelince eline iğ batsın ölsün’ laneti; 12’nci perinin ‘Ölmesin, 100 yıllık uykuya dalsın’ dileği sayesinde ortadan kalkar ve masal mutlu sona erişir ya... Aslında kraliyet ailesinin 13’üncü periyle husumeti, art niyeti yoktur da, saraydaki altın tabakların sayısı 12’dir, bütün kıyamet ordan kopar. Her neyse...HT Pazar'dan Ayşe Özek Karasu'nun haberi...

İşte Prens Harry ile Meghan Markle’nin 2018 baharındaki düğünü de böyle bir çetrefilli meseleyi barındırıyor. Malûm geçenlerde ABD’nin önceki Başkanı Obama’yla, Beyaz Saray’dan taşındıktan sonra yapılmış ilk söyleşi yayınlandı. BBC Radio 4’teki programda Obama’ya soruları yönelten kişi, konuk editör Prens Harry’ydi.

Soru ve cevaplar çok yazıldı çizildi. New York Times’tan Washington Post’a bütün ciddi gazeteler, Obama’nın halefi Trump’a yönelik eleştirilerine, sosyal medya kullanımına dair serzenişlerine yer verdi. İngiliz basını ve özellikle de tabloidlerin aklı ise başka yerdeydi: Acaba Prens, Obama’yı düğününe davet edecek miydi? Prens Harry ile Obama’nın ahbaplığı hayli ilerlemiş durumda. Prens’in kurucusu olduğu, savaş gazileri için düzenlenen Invictus Oyunları’ndaki işbirliği ikisini iyice yakınlaştırdı. Nitekim, radyo söyleşisi de geçen eylül ayında Toronto’daki oyunlar sırasında yapılmıştı. O tarihte nişan henüz ilan edilmemişti. Haliyle prensin Obama çiftini düğüne çağırmak istediği söyleniyor. Hatta, The Sun’ın üst düzey bir hükümet kaynağına dayanarak verdiği habere göre Prens Harry, Barack ve Michelle Obama’yı davet etmek istediğini kesin bir dille bildirdi.

TRUMP KORKUSU

İngiliz hükümeti ise bundan katiyen memnun değil. Obama’nın davet edilmesi halinde, halefi Trump’ın o yüksek egosuyla alınganlık göstermesinden, hatta kendisinin davet edilmemesini hakaret saymasından kaygı duyuluyor. The Sun’a konuşan kaynak, “Trump, kendisi Kraliçe ile görüşemeden Obama’nın düğüne katıldığını görürse hiddetinden köpürür” diyor. Diğer Avrupalı liderlerin aksine Trump ile ilişkileri sıkı tutmaya çalışan İngiltere Başbakanı Theresa May, bu yılın başlarında Beyaz Saray’da ağırlanırken, Trump’ı ülkesine davet etmişti. Kraliçe ile de görüşeceği resmi bir ziyaret olacaktı. Ancak Buckingham Sarayı’nın bu ziyarete taş koyduğu dedikodusu dolaşıyor. Başbakanlık, davetin halen geçerli olduğunu söylese de, sarayın Trump’ın olumsuz imajını Kraliçe’ye bulaştırmak istemediği söyleniyor.

Çünkü Trump’ın adaya ayak basmasıyla birlikte protesto gösterilerinin patlak vereceği kesin. Ve bunda Trump’ın dahli de yok değil. Sabah uyanır uyanmaz attığı tweet’lerle birçok ülke gibi İngiltere’nin içişlerine de karıştığı malûm. Londra’daki terör eylemleri sonrası, İngiltere’nin terörle mücadele yöntemlerini ve Londra Belediye Başkanı Sadiq Khan’ı eleştirmiş, büyük tepki almıştı. Son olarak da, aşırı sağcı Britain First grubunun birtakım ırkçı videolarını re-tweet etmiş; bu sefer May hükümetinden de ‘kabul edilemez’ eleştirisi gelmişti. Şimdilik Trump’ın, yeni ABD Büyükelçiliği binasının açılışı için şubat ayında kısa bir ziyareti bekleniyor.

Saray düğünü devlet düzeyinde resmi bir etkinlik olmayacağı için, danışma faslı dışında hükümete fazla rol düşmüyor. Bu nedenle Başkan Trump’ın konuk listesinde yer almasına kimse ihtimal vermiyor. Özellikle de Prens Harry, “Obama ile fikir dünyamız birebir örtüşüyor” cümlesini kurduğu için.

Oysa davetiye gelmesi halinde Trump’ın düğünde boy göstermek isteyeceği kesin. Prens’in partiden partiye koştuğu fırlamalık günlerinde, “Gençtir, ne yapsa yeridir” şeklinde destek vermişti kendisine. Ancak Prens’in Obama’yla yakınlaşması ve Amerikalı aktris nişanlısı Meghan Markle’nin Trump’ı ‘Kadın düşmanı’ diye nitelemesi sonrası Başkan’ın duyguları da değişmiş olabilir.

İşte sarayla hükümet arasındaki bu soğuk ortamda prens de kaçak dövü- şüyor. “Düğüne Obama’yı davet edecek misiniz?” sorusuna “Bilmiyorum. Meghan’la davetli listesi üzerinde çalışı- yoruz” demekle yetiniyor. Sonra “Kim davet edilip edilmeyeceğini bilebilir ki? Sürprizi bozmak istemem” diye ekliyor.