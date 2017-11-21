Prof. Dr. İhsan Bulut: Son 50 yılda gerçekleşen en yıkıcı hortumu

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı Prof. Dr. İhsan Bulut, geçen hafta Antalya'nın Kumluca, Finike ve Demre ilçelerini vuran hortum felaketinin, Türkiye'de son 50 yıldaki en yıkıcı hortum olduğunu söyledi, "Bunun nedenlerini detaylı şekilde araştıracağız" dedi.
DHA'nın haberine göre, AÜ Edebiyat Fakültesi Coğrafya Bölümü Başkanı ve Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Bulut, bölüm asistanlarıyla birlikte hortum afetinden geçen hafta etkilenen Kumluca, Finike ve Demre'de incelemelerde bulundu. Hortum nedeniyle zarar görenlerle görüşerek, yaşadıkları hakkında bilgi alan Prof. Dr. Bulut, afetin oluşum nedenlerini değerlendirdi. Prof. Dr. Bulut, "13 Kasım tarihinde saat 21.30 Kumluca'nın Mavikent Mahallesi Yalı Caddesi aile çay bahçesi sahilinde, 21.40 sıralarında Finike Adalet Sarayı karşısı sahilde ve buna yakın zamanda Demre ilçesi Beymelek Mahallesi'nde adeta eş zamanlı başlayan ve gelişen tahripkar hortum oluşumları, ülkemizde son yıllarda yaşanan en önemli meteorolojik afetlerden birisi olarak değerlendirilmektedir" diye konuştu.
Kumluca, Finike ve Demre'de meydana gelen meteorolojik afetin 3 farklı ilçede, birbirine yakın zamanlarda olduğunu, bunun sonucunda tarım alanlarında, yerleşim yerlerinde, yol, ulaşım ve elektrik sistemlerinde önemli ölçüde tahribat meydana getirdiğini söyleyen Prf. Dr. Bulut, dünyada sıklıkla yaşanan bu doğal afetin son zamanlarda Türkiye'de de duyulmaya başlandığını aktardı.
'DETAYLI DEĞERLENDİRİLECEK'
Hortumun nedenlerinin detaylı olarak araştırılacağını vurgulayan Prof. Dr. Bulut, "Yöremizde yaptığımız görüşmelerde, anlıyoruz ki son 50 yılda gerçekleşen en yıkıcı, en tahripkar hortum olayı bu. Bunun nedenlerini detaylı şekilde araştıracağız. Meteorologlar, afet bilimciler, diğer taraftan coğrafyacılar olarak biz de çevreden kaynaklanan, çevresel sorunlar, küresel ısınma ile ortaya çıkan küresel basınç sistemlerindeki değişiklikler, sera gazının denizlerde yol açtığı sıcaklık, bunun sebep olduğu basınç farklanmaları, ani sıcaklık değişiklikleri, bu tür felaketleri zaman zaman yaşatır. Bu konular, detaylı değerlendirilecek" dedi.
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