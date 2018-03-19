Türkiye'de her yıl 14 bin 296 ölüm, aşı sayesinde engelleniyor. Gazete Habertürk'te yer alan Fatmanur Boylu imzalı habere göre; Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, Prof. Selim Badur ve Glaxo Smith Kline (GSK) Aşıdan Sorumlu Kıdemli Başkan Yardımcısı Dr. Thomas Breuer, “Aşı Çalıştayı” dolayısıyla bir araya geldikleri gazetecilere dünyada ve Türkiye’deki aşı çalışmaları hakkında şu bilgileri verdi:

Sağlık Bakanlığı Bağışıklama Danışma Kurulu Üyesi Prof. Dr. Mehmet Ceyhan:

Bulaşıcı hastalıkların azaltılması veya tamamen ortadan kaldırılmasında, en yaygın, kabul görmüş, en etkin ve ekonomik girişim olan aşı sayesinde, Türkiye’de her yıl 14 bin 296 çocuk ölümü engelleniyor. Türkiye’de yılda 40 milyon aşı yapılıyor ve aşılama sayesinde bazı hastalıklar hayatımızdan tamamen çıktı. Etkin aşılama sayesinde kızamık hastalığı, Türkiye’de artık yılda sadece 4 ila 7 kişide görülüyor.

Türkiye’nin aşı bütçesi 880 milyon lira, ilaca harcanan para ise 22.1 milyar lira. Türkiye’de bir grup aşıya karşı, onları da çalıştaya çağırdık, doğrusunu öğrensinler diye. Araştırdık ki “Aşı yaptırmayın” diyen herkesin çocuklarının aşıları tam yapılmış. Bilinçsiz aşı karşıtları toplumu yanlış yönlendiriyor. Aşısızlık toplum sağlığını önemli ölçüde etkiliyor. Türkiye’de suçiçeği aşısının 2. dozunun da uygulanması şart. Son dönemde suçiçeği, kliniklerde artmaya başladı. Ayrıca çocuk ve yetişkinlerde boğmaca sayısında da artış var.

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‘YILDA 1.5 MİLYON ÇOCUK ÖLÜYOR’

Glaxo Smith Kline Gelişmekte Olan Ülkeler Aşı Bilimsel Danışmanı Prof. Dr. Selim Badur:

Dünyada her yıl 1.5 milyondan fazla çocuk, aşı ile korunabileceği hastalıklardan hayatını kaybediyor. 5 yaşından küçük çocuk ölümlerinin yüzde 17’si, aşı ile korunabilen hastalıklar sebebiyle gerçekleşiyor. Sağlık Bakanlığı verilerine göre çocukluk çağı aşılarının yapılma oranı yüzde 97 iken, yetişkin aşılamada risk gruplarında grip aşısı yapılma oranı yüzde 4, pnömokok risk gruplarına aşı yapılma oranı ise yüzde 1’in altında. Aşı yapılmaması durumunda hastalıklardan kaynaklanan maddi kayıp 20 milyar Euro civarında.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI AZALIYOR

- 3 milyon çocuğun ölümü engelleniyor.

- 25 enfeksiyon hastalığı ile mücadele ediliyor.

- Aşılanmayan çocuklarda 23 kat fazla boğmaca, 9 kat fazla suçiçeği, 6.5 kat fazla pnömoniden hastaneye yatış riski bulunuyor.

- Antibiyotik kullanımını azaltıyor. Dünyada 5 yaş çocuklarda 3 doz pnömokok aşısı ile 11.4 milyon antibiyotik kullanım günü engelleniyor.