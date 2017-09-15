Prof. Dr. Semih Tezcan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 17.30 sıralarında Bodrum'a gitmeye hazırlanan Türkoloji alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan fenalaşarak yere düştü. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği belirtilen Tezcan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pendik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Tezcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

SEMİH TEZCAN KİMDİR?

3 Aralık 1942'de Mersin'de doğan Semih Tezcan, 1960-1964 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Prof. Saadet Çagatay'ın öğrencisi olan Tezcan, 1964'te gittiği Almanya'da Annemarie von Gabain, Gerhard Doerfer gibi önemli isimlerle çalıştı. 12 Eylül darbesi sonrası profesörlük başvurusu engellenen, sonrasında da sürgüne gönderilen Tezcan, 1984 yılında Almanya'daki Otto-Friedrich Üniversitesi'nde yeni kurulan Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Kürsüsü'nde çalışmaya başladı. 2008'de Türkiye'ye dönen Tezcan, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'ne layık görüldü.

Tezcan'ın Eski Uygurca metinleri, Halaçça Sözlüğü, Karahanlıca, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi metinleri üzerine kitap ve makaleleri ile Dede Korkut Kitabı, çeşitli filoloji ve etnoloji notları içeren kitapları bulunuyor.

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