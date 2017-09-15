Prof. Dr. Semih Tezcan kalp krizi sonucu hayatını kaybetti

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan dün saat 17.30 sıralarında Bodrum'a gitmeye hazırlanan Türkoloji alanının önemli isimlerinden Prof. Dr. Semih Tezcan fenalaşarak yere düştü. Habertürk Haber Merkezi'nden Gökhan Artan'ın haberine göre; Kalp krizi geçirdiği belirtilen Tezcan, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Pendik'teki özel bir hastaneye kaldırıldı. Ancak Tezcan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
SEMİH TEZCAN KİMDİR?
3 Aralık 1942'de Mersin'de doğan Semih Tezcan, 1960-1964 yılları arasında Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü'nde eğitim gördü. Prof. Saadet Çagatay'ın öğrencisi olan Tezcan, 1964'te gittiği Almanya'da Annemarie von Gabain, Gerhard Doerfer gibi önemli isimlerle çalıştı. 12 Eylül darbesi sonrası profesörlük başvurusu engellenen, sonrasında da sürgüne gönderilen Tezcan, 1984 yılında Almanya'daki Otto-Friedrich Üniversitesi'nde yeni kurulan Türk Dili, Kültürü ve Tarihi Kürsüsü'nde çalışmaya başladı. 2008'de Türkiye'ye dönen Tezcan, Bilkent Üniversitesi'nde öğretim üyesi olarak göreve başladı. Aynı zamanda UNESCO Türkiye Milli Komisyonu, Dünya Belleği İhtisas Komitesi üyelikleri de bulunan Tezcan, 2006 yılında Türkiye Bilimler Akademisi Bilim Ödülü'ne layık görüldü.
Tezcan'ın Eski Uygurca metinleri, Halaçça Sözlüğü, Karahanlıca, Harezm Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Azerbaycan Türkçesi metinleri üzerine kitap ve makaleleri ile Dede Korkut Kitabı, çeşitli filoloji ve etnoloji notları içeren kitapları bulunuyor.
- Semih Tezcan
- türkoloji
- kalp krizi
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.