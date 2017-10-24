Prof. Kaçalin: Sosyal medyadaki Türkçe kullanımı psikoloji sorunu

Türk Dil Kurumu (TDK) Başkanı Prof. Dr. Mustafa Sinan Kaçalin, sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu belirterek, "İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım." dedi.
AA'nın haberine göre, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi'nin düzenlediği bir sempozyuma katılmak üzere kente gelen Kaçalin, yaptığı açıklamada, dili güzel kullananları ödüllendirdiklerini söyledi.
Dil üzerine yapılan sempozyumların katılımcılara çok büyük katkılar sağladığını aktaran Kaçalin, şöyle konuştu:
"Tarihçilerimizin desteğiyle Türk dili ne kazanır? Mesela 'çölük' diye bir kelime vardı, tarihçilerimizin desteğiyle bu konuya çözüm geldi. Orhun metinlerinde geçen bir ifadeydi. Çince kaynaklar üzerinde tarihi müesseselerimiz neydi, adları neydi? Bunu Çince bilen tarihçilerimizden öğreniyoruz. Dinler tarihi bakımından Türkler mekan değiştirdiği gibi alfabe de değiştirmişler. Dinler tarihi bakımından eksilerimiz, artılarımız nedir? Onları da öğrenmiş olduk."
"DİLİ KULLANAN KİŞİLERİN HASSAS OLMASINI BEKLİYORUZ"
Sosyal medyadaki Türkçe kullanımının bir psikoloji sorunu olduğunu dile getiren Kaçalin, şunları kaydetti:
"Bu durum bizim dışımızdadır. İnsanlar niye böyle yapar? TDK, 'yanlıştır, doğrudur, eskiden beri geleneğimizde bu vardır' diye bir destekte bulunur. İnsan niçin dili bozuk kullanır cidden bilmiyorum. Bu bir psikiyatristin cevap vereceği bir husus. Araştırılması lazım. Bize düşen vazifeyi biz yaptığımızı düşünüyoruz. Niye İspanyol paça giyiyordu şimdi niye giymiyor? Saçını bu tarafa tarıyordu şimdi niye diğer tarafa tarıyor? Niye şöyle tıraş oluyordu, niye şimdi böyle tıraş oluyor? Niye Türkçeyi bozuk kullanıyorlar?"
"Dili kullanan kişilerin hassas, dikkatli, titiz olmasını bekliyoruz." diyen Kaçalin, "Bizim yapacağımız onlara dilimizi kullanmada yardımcı olmak, destek vermek. Onun dışında bir zorlamayla veya başka bir şekilde Türkçemizi iyi kullanın diyebilecek bir durumumuz yok. Çocuklarımız için araştırmacılarımız için güzel kitaplar basıyoruz. Sempozyumlarla bilgilendiriyoruz, dil bilincini canlı tutmaya çalışıyoruz. Dilimizi tercih edenlere berat veriyoruz." ifadesini kullandı.
- Türk Dil Kurumu
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.