Profesör Sönmez'e saldırıya verilen cezayı Yargıtay onadı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 2014 yılında Sarıkamış eski Belediye Başkanı İlhan Özbilen ile yeğeni Özcan Taş, Prof. Dr. Bingür Sönmez'e silahlı saldırıda bulunmuştu. Kolundan ve bacağından yaralanan Prof. Sönmez'e, silahlı saldırıyla ilgili Yargıtay kararını açıkladı.

Habertürk Haber Merkezi'nden Arif Taşkın'ın haberine göre; eski başkan İlhan Özbilen tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs suçundan 11 yıl 8 ay, yeğeni Özcan Taş ise eyleme yardım suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yargıtay'ın onama kararın ardından, önceki gün, her iki sanık da kalan cezalarını çekmek üzere cezaevine gönderildi.

Adalet geç de olsa yerini buldu diyen Prof. Dr. Bingür Sönmez şu açıklamaları yaptı:

"Kişisel olarak bu insanlara kızgınım ancak hemşehrilerime de kırgınım. Bu olayı onlar önleyebilirdi. Orada silahlı saldırıya uğrayacak en son kişi benim. Verilen cezayı yeterli bulmuyorum. İlhan Özbilen'in yanı sıra yeğeni Özcan Taş'ın da aynı cezayı alması gerekirdi. Onun suçu sadece tekme atmak değildi. Suça iştirak etti. Adalet böyle uygun gördü. Saygı duyuyorum." dedi.

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