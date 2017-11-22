Proje Okul olarak aynı başarı sürecek mi?

Üç gündür Türkiye’nin en başarılı liselerinin listesini yayımlıyoruz. Bu listeleri hazırlarken de kriterimiz 2016 YGS sonuçları oldu. Listelerin hazırlanmasında ise uzun yıllar İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nde Ar-Ge bölümünde ölçme değerlendirme uzmanı olarak çalışan Mükerrem Çetin’in çalışmalarından yararlanıldı. Yayımladığımız listelerde başta Anadolu ve fen liseleri olmak üzere üst sıralarda yer alan okulların Proje Okul olarak seçilen kurumlardan oluştuğu görüldü. Ancak bu okulların başarısı onların Proje Okul olmasından dolayı değil, yılların birikimi, sınavla bu okullara alınan uzman öğretmenleri ve yüksek puanlı öğrencilerinden kaynaklanıyor. Bu okulların veli, öğrenci ve mezunları da bu gerçeğe dikkat çekiyor. Onlardan gelen sayısız

mesajda da bu durum vurgulanıyor.

‘ÖĞRETMENLERİN KATKISI VAR’

Aralarında başta Cağaloğlu Anadolu, Kabataş Erkek, İstanbul (Erkek), Kadıköy Anadolu olmak üzere YGS sonuçlarına göre en üst sıralarda yer alan Proje Okullar’ın öğrenci, mezun ve velilerinden gelen mesajlar şöyle özetleniyor: “Yayımladığınız liste ile okullarımızla bir kez daha gurur duyduk. Bu başarının nedeni okulların Proje Okul olması değil. Tam tersi bu okullar bu kadar çok başarılı oldukları için Proje Okul yapıldı. Bu karardan sonra da okulların başarısında en büyük rol oynayan öğretmenlerimiz gönderildi. Bu okulların başarısında tıpkı sınavla alınan öğrencileri gibi sınavla, seçilerek gelen deneyimli öğretmenlerimizin katkısı var. Bu yüzden de okulların birkaç yıl sonra aynı başarıyı göstereceklerinden endişeliyiz.”

SOSYAL BİLİMLER'DE ADANA LİDER

Fen liselerinin ardından yine bu okulları model alarak kurulan başka bir lise türü de sosyal bilimler liseleri oldu. İlk sosyal bilimler lisesi 2003 yılındaİstanbul’da kurulan Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi oldu. Devlet liseleri arasında ilk International Bakalorya (IB) diploma programını da uygulayan bu lise oldu. 2017-2017 MEB verilerine göre bugün sosyal bilimler liselerinin sayısı 93. Ancak bu okulların yarıdan fazlası genel ile Anadolu öğretmen liselerinin kapatılmasıyla dönüşen okullar oldu. Okullardaki öğrenci sayısı da 30 bin 972. Üniversite sınavlarında başarıları en yüksek okullardan biri olan ve öğrencilerini sınavla alan sosyal bilimler liselerine tıpkı fen ve Anadolu liselerinde olduğu gibi bakanlığın yaptığı yönetmelik değişikliğinden sonra öğretmenler sınavsız olarak atanmaya başlandı. Okulların çoğu da zaten proje okul olarak ilan edilmişti. Bu okulların 2016 YGS başarılarına baktığımızda ise ilk sırada Adana’dan Bahtiyar Vahabzade Sosyal Bilimler Lisesi olduğunu görüyoruz. Okulun 64 öğrencisi sınava girdi. Öğrencilerin 40 soruluk testlerdeki ortalamaları şöyle: Matematik 32.89, fen 21.66,Türkçe 33.58, sosyal 28.93. Okulun YGS puanları da 421.928 ile 387.186 arasında değişiyor. İkinci sırada ise Afyonkarahisar’dan TOKİ Sosyal Bilimler Lisesi var. Okulun 46 öğrencisi sınava girdi. Öğrencilerin 40 soruluk testlerdeki ortalamaları şöyle: Matematik 27.69, fen 8.25, Türkçe 32.45, sosyal 25.50. Okulun YGS puanları da 380.191 ile 310.841

arasında.



İLK LİSE 16’NCI SIRADA YER ALIYOR

Üçüncü sıra Ankara Türk Telekom Sosyal Bilimler Lisesi’nin. Sınava giren öğrenci sayısı 59. YGS ortalamaları şöyle: Matematik 24.04, fen 3.04, Türkçe 32.64, sosyal 27.45. Okulun YGS puanları 378.055 ile 282.046 arasında değişiyor. Türkiye’nin ilk sosyal bilimler lisesi İstanbul’daki Prof. Dr. Mümtaz Turhan Sosyal Bilimler Lisesi 16’ncı sırada. Okulun 120 öğrencisi sınava girdi. YGS testleri ortalamaları şöyle: Matematik 23.01, fen 2.23, Türkçe 30.1, sosyal 24.59. Okulun YGS puanları 354.342 ile

266.784 arasında değişiyor.

İLK SIRADA ULUSLARARASI LİSE VAR

İlk Anadolu İmam Hatip Lisesi 1985’te Beykoz Anadolu İHL olarak açıldı. Okulun ismi önce Beykoz, sonra da Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi olarak değiştirildi. 1997’de Anadolu İmam Hatip Liselerinin sayısı 7’ye çıktı. Yıllar içinde de sayıları hızla artmaya başladı. 2014 yaz aylarında Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tüm liselerin başına “Anadolu” ibaresini getirince bu okullar da Anadolu İmam Hatip Liseleri adını aldı. Aynı yıl Anadolu İmam Hatip Lisesi sayısı 1001 oldu. 2016-2017 MEB istatistiklerine göre bu liselerin sayısı 1408. Bu okullarda 634 bin 406 öğrenci okuyor. 2016 YGS verilerine göre Anadolu imam hatip liseleri içinde ilk sırada İstanbul’da Uluslararası Fatih Sultan Mehmet Anadolu İmam Hatip Lisesi yer alıyor. Okulun YGS’ye giren öğrenci sayısı 24. Öğrencilerin 40’ar soruluk testlerde ortalamaları şöyle: Matematik 32.34, fen 20.84, Türkçe 32.74, sosyal 23.79. Okulun YGS puanları ise 404.09 ile 399.42 arasında değişiyor. İkinci sırada ise İstanbul Beyoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi var.

76 öğrencinin YGS’ye girdiği okulun testlerdeki ortalamaları şöyle: Matematik 31.00, fen 15.74, Türkçe 32.23, sosyal 23.88. Okulun YGS ortalaması 393.01 ile 348.38 arasında. Üçüncü sıra ise Türkiye’nin ilk kurulan imam hatip lisesi İstanbul Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi. Lisenin YGS’ye giren öğrenci sayısı 219. Öğrencilerin ortalamaları ise şöyle: Matematik 26.74,

fen 16.68, Türkçe 30.85, sosyal 18.92. Okulun YGS puanları ise 363.38 ile 331.21 arasında değişiyor. Bu liselerde en dikkat çeken ise matematik ve fen testlerindeki düşük ortalamalar. İlk 6 liseden sonra öğrencilerin 40 soruluk testteki fen ortalamaları 0.57’ye kadar düşüyor. Benzer sonuç matematik için de geçerli.

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