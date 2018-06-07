Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'de forma giyerken keşfedilen ve Kayserispor'a transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulüpte de basamakları bir bir tırmanmaya başladı. 12 yaşındayken Barcelona tarafından denenmeye çağırılan genç yetenek, geçen aylarda Katalan ekibinden bir davet daha almıştı. Kayserispor'un umudu Emre Demir bu kez de Fransa'nın ünlü kulüplerinden Paris Saint-Germain tarafından kampa davet edilmişti. PSG teknik heyeti genç futbolcunun 13 Haziran'a kadar kampta kalmasını istedi.
28 Mayıs Pazartesi günü Fransa'nın ünlü takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin kampına katılan Kayserispor'un gelecek vaat eden futbolcusu Emre Demir, PSG teknik heyetinin de beğenisini kazandı. Bir haftalık kamp için giden Emre Demir, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.
PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 13 Haziran'a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris'te düzenlenecek olan ve Real Madrid, Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.
EMRE NE DEMİŞTİ?
"TÜRKİYE'Yİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL EDECEĞİM"
Genç yetenek Emre Demir de, geçen günlerde yaptıpı açıklamada çok heyecanlı olduğunu ve Türkiye'yi Paris'te en iyi şekilde temsil edeceğini kaydetmişti. Demir, "Geçen yıl Barcelona'ya gittim. Oradaki altyapı çok farklıydı. 5 tane sahaları var. Hocaları ve oyuncuları olsun hepsi disiplinli çalışıyor. Türkiye’de eksik olan tek şey bana göre disiplindir. Türkiye’de bunu geliştirirsek altyapıların çok daha iyi olacağını düşünüyorum. Bu ay sonunda PSG beni davet etti. Hayırlısıyla oraya gideceğim. Türkiye’nin bayrağını dalgalandıracağım. Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğim. En önemlisi ailemi temsil edeceğim. Oradaki oyuncular tabiİ ki yeteneklidir. Kendimden iyi olduklarını düşünmüyorum" demişti.
EMRE DEMİR KİMDİR?
Kayserispor formasını giyen Emre Demir, 15 Ocak 2004 tarihinde Mersin'de doğdu. Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye'den Kayserispor'a transfer edilen genç futbolcunun filiz lisansı 21 Nisan 2014'te Kayserispor tarafından çıkartıldı. Kayserispor'da henüz 12 yaşında olmasına rağmen zaman zaman tecrübe kazanması için profesyonel takımla idmanlara çıktı. Kayserispor U14 takımında 10 numara pozisyonunda görev yapan Emre Demir, bu forma altında çıktığı 42 maçta 46 gol atarak dikkatleri üzerine çekti. Akademi Ligi U14 Türkiye Finalleri'nde 4 maça çıkan Emre, bu maçlarda 2 gol atma başarısı gösterdi. Ayrıca 3 kez U14 Milli Takım formasını giyen Emre Demir, Katar maçında milli forma ile ilk golünü atmayı başardı.
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