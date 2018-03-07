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Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman da PSG - Real Madrid maçını PSG yöneticisi ve Digiturk CEO'su olan Yousef Al-Obaidly ile birlikte izledi.

Sosyal medya hesabından fotoğraf paylaşan Orman, "Sevgili dostum Yousef için bu akşam PSG’yi destekliyorum." ifadesini kullandı.