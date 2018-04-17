Bu sezon Şampiyonlar Ligi’nde gösterdiği başarılı performans ile Avrupa’nın dikkatini çeken ve saygısını kazanan Beşiktaş, sezon başı hazırlık kampı için aranan takım oldu...
Başkan Fikret Orman’ın ve yönetimin projesi doğrultusunda Uzak Doğu’ya açılma planı olan ve bunun başlangıcını geçen sezon Çin’de yapan Siyah-Beyazlılar’ın şampiyon olması halinde yeni sezon için Singapur’dan bir turnuva için davet aldığını Habertürk geçtiğimiz günlerde duyurmuştu. Bu davetin perde arkasında ise Avrupa’nın dev kulüplerinin olduğu ortaya çıktı. Gazete Habertürk'ün haberine göre, turnuvaya katılacak olan İngiliz Arsenal ile Fransız devi PSG’nin Beşiktaş’ın da çağrılması için organizasyonu yapan şirketten istekte bulundukları öğrenildi.
TARİHTE SORUN OLABİLİR
Organizasyon şirketinin de birçok kulübü turnuvaya çağırmak için masaya yatırdığı ancak Arsenal ve PSG’nin Beşiktaş’ı istemesinden dolayı başkan Fikret Orman ile irtibata geçip teklif yaptıkları belirtildi. Orman’ın bu davete olumlu yanıt verdiği öğrenilirken şampiyon olunması halinde turnuvaya katılım tarihinde bir sorun olmadığı ancak ligin ikinci ya da daha altta bitirilmesi halinde bu konuda sorun yaşanabileceği ifade edildi.
SUKER'DEN 'KARDEŞ KULÜP' TALEBİ
Geçtiğimiz hafta Beşiktaş Kulübü’nü ziyaret eden Hırvatistan Futbol Federasyonu Başkanı ve eski futbolcu Davor Suker’in başkan Fikret Orman’a iş birliği çağrısında bulunduğu öğrenildi. Orman ile yemek yiyip stadı gezen Suker’in, Siyah-Beyazlı kulübün Hırvatistan’da bazı kulüplerle kardeş kulüp olmasını ve pilot takım uygulamasının hayata geçirilmesini istediği belirtildi. Kulüp olarak Avrupa’da bir takım almak gibi bir planlarının olduğunu söyleyen Fikret Orman’ın da bu teklife sıcak baktığı yakın zamanda Hırvatistan’a giderek incelemelerde bulunacağı belirtildi.
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