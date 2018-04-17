Kremlin’den yapılan açıklamaya göre, Putin ve Merkel arasında telefon görüşmesi gerçekleşti.

İkili Suriye ve çevresinde artan gerginliği ele aldı. Putin, Merkel'e ABD, İngiltere ve Fransa'nın Suriye'deki saldırısıyla uluslararası hukukun ihlal edildiğini, krizin barışçıl yolla çözülmesi sürecine ciddi bir zarar verdiğini söyledi.

Dün Almanya'dan yapılan açıklamada, Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert, Almanya'nın Suriye'ye gerçekleştirilecek olan askeri harekata katılımı yönünde bir talep olmadığını belirtti.

Alman Hükümeti Sözcüsü Steffen Seibert yaptığı açıklamada, Berlin'in Suriye'ye yönelik saldırı ile ilgili ilgili tutumunun, Suriye rejimi tarafından gerçekleşen başka bir kimyasal silah kullanımından dolayı öfkelenenleri desteklediği yönünde olduğunu belirtti. Seibert, "Almanya’nın askeri harekata katılımı yönünde bir talep yoktu" şeklinde açıklama yaptı.

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