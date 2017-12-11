Putin'in Ankara ziyareti öncesinde Kremlin'den açıklama!

Putin'in Ankara ziyareti öncesinde Kremlin'den bir açıklama yapıldı.

Açıklamada, "Putin ve Erdoğan, Suriye'deki siyasi süreç ele alınacak. Rus askerlerinin çekilmesinin ardından atılacak adımlar konuşulacak." ifadeleri yer aldı.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan bugün yapacakları görüşmede Suriye krizi için muhtemel bir siyasi çözümü ele alacakları, Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov tarafından açıklandı.

Peskov, Putin ve Erdoğan'ın Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin çalışmalarının hazırlıklarını da ele alacaklarını

belirtti.

Moskova, bu kongre vesilesiyle Suriye hükümeti ve muhalefeti bir araya getirmeyi umuyor.