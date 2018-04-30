Rusya hükümeti, Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un yaptıkları telefon görüşmesinde İran nükleer anlaşmasının korunması ve tam olarak uygulanması gerektiği konusunda anlaşmaya vardıklarını açıkladı.

Kremlin'den yapılan açıklamada, bugün yapılan görüşmenin Fransız yetkililerinin girişimiyle yapıldığı belirtildi.

Görüşmede uluslararası alanda yaşanan diğer gelişmelerin yanı sıra Rusya ve Fransa arasındaki ikili ilişkilerin de istişare edildiği kaydedildi.

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