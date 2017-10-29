Radamel Falcao'unun Beşiktaş maçında forma giymesi zor

Şampiyonlar Ligi'nde 1 Kasım'da oynanacak Beşiktaş-Monaco maçı öncesinde Fransa ekibinin teknik direktörü Leonardo Jardim açıklamalar yaptı. Portekizli çalıştırıcı, bir süredir sakatlığı bulunan Radamel Falcao'nun İstanbul'da forma giymesinin zor olduğunu söyledi.

Monaco, Ligue 1'in 11. haftasında deplasmanda Bordeaux'u 2-0 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Bir süredir sakat olan Falcao ve Djibril Sidibe bu maçta forma giyemedi. Jardim sakatlıklarla ilgili konuştu. Portekizli çalıştırıcı iki oyuncusunun da tedavilerinin sürdüğünü ancak Beşiktaş maçına yetişmelerinin zor olduğunu belirtti.

Falcao, Beşiktaş'ın deplasmanda 2-1 yendiği mücadelede Monaco'nun tek golünü kaydetmişti. Siyah-beyazlılar bu galibiyetle Şampiyonlar Ligi'nde 3'te 3 yapmış ve bunu başaran ilk Türk takımı olmuştu.

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Monaco Beşiktaş maçı hangi gün?