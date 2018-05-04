Hafta sonu enfes bir kahvaltı sofrası hazırladınız ama yumurtanın kaç dakikada rafadan pişeceğini bilmiyorsanız; buyrun size yumurta pişirmenin incelikleri...

YUMURTA KAÇ DAKİKA KAYNAMALI?

Uzmanlara göre yumurtayı doğru pişirme süresi rafadan yumurta sevenlerin canını sıkabilir. Yumurta içerindeki A ve B vitamini ile saç, tırnak, cilt ,beyin, görme fonksiyonlarına yaptığı katkı ile tam bir sağlık deposudur. Ancak uzmanlar yumurtadan vitamin alabilmek için en az 10 dakika pişirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu da rafadan yumurtanın doğasına aykırı...

RAFADAN YUMURTA PİŞİRMENİN PÜF NOKTLARI

- Yumurtayı oda sıcaklığında saklamak

- Kaynama suyuna tuz eklemek

- Orta ateşte pişirmek

RAFADAN YUMURTA NASIL YAPILIR?

Yumurtaları derin bir kaba koyup üzerini soğuk su ile doldurun. Yumurtalar ne kısık ne de çok harlı ateşte pişer. En doğru pişirme ısısını ocağınızın orta ayarı verecektir. Su kaynadıktan 1 dakika sonra cıvık bir yumurta elde etmiş olursunuz. 2 dakika bekleyip yumurtayı ateşten alırsanız yumurtanız kayısı kıvamında olur. Yumurta kaynamaya başladıktan sonra 100'e kadar sayarak kıvamı tutturabilirsiniz. Afiyet olsun...

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