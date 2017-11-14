Rafael Nadal sezonu kapattı

Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) Finalleri'nde mücadele eden dünya 1 numarası Rafael Nadal, sakatlığı sebebiyle turnuvadan çekildiğini ve sezonu kapattığını açıkladı.

Turnuvanın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, Belçikalı 7 numaralı seribaşı David Goffin'e 2-1 yenilen Nadal'ın, maç sırasında nükseden sakatlığı sebebiyle organizasyondan çekildiği belirtildi.

Dizindeki soruna rağmen mücadeleye devam ettiğini belirten Nadal, "Böyle bir sakatlığa rağmen iki buçuk saat kortta kalarak maçı tamamlayabilmem dahi büyük başarıydı. Artık turnuvada yokum ve benim için sezon kapandı. Oynamaya hazır değilim." ifadelerini kullandı.

TURNUVADA İSPANYOL RAKETİN YERİNE BUSTA YER ALACAK

Katıldığı 13 ATP Finalleri'nin 6'sından sakatlığı gerekçesiyle çekilmek zorunda kalan Nadal'ın yerine İspanyol Pablo Carreno Busta turnuvada mücadele edecek.

Rafael Nadal