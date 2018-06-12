HT Egeli'de yer alan habere göre, CHP İzmir Milletvekili Kamil Okyay Sındır, Aliağa’da sanayi sitesini, Bayraklı’da esnafı ziyaret etti, kahvehane toplantılarında Muharrem İnce’ye ve CHP’ye oy istedi. Sındır, “Yolsuzluğu yaygınlaştıran, derinleştiren ve yöneten iktidar yolun sonuna geldi. Bugün toplumun en zengin yüzde 5’lik kesimi, en yoksul yüzde 5’lik kesimin gelirinin 24 katını elde etmekte. Bu düzen değişecek” dedi.

Kahvehane toplantılarında asgari ücretin 2 bin 200 lira olacağını söyleyerek sözlerini sonlandıran Sındır şöyle konuştu: “Biz bu topraklardan bereket fışkırtacağız. Söz de mühür de sizin elinizde, yeter ki yetki verin.”

Kayıplarınız telafi edilecek

CHP İzmir Milletvekili ve Adayı Tacettin Bayır, Türkiye Emekliler Derneği’ni ziyaret etti. Emeklilerin talep ve sorunlarını dinleyen Bayır, ‘‘En düşük emekli maaşı 1500 TL olacak. Ramazan ve Kurban Bayramı’nda emeklilere birer maaş ikramiye vereceğiz. Geçmişteki refah payı kayıplarını tazmin edeceğiz” dedi.

Yaşlının maaşı kesilmeyecek

CHP İzmir Milletvekili adayları Mahir Polat ve Salih Özçifçi, Kemalpaşa ve Menemen’i ziyaret etti. Adaylar Menemen Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi. CHP iktidarında yaşlıların da toplumdan uzaklaştırılmayacağını ifade eden Polat, “Emekli maddi güce kavuşacak ve sosyal çevrelerini genişletecek çalışmalar yapılacak. Son yıllarda haksız olarak aylığı kesilen yaşlılarımıza aylıklarını yeniden bağlayacağız” dedi.

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