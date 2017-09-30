Rakibimiz bankalar değil Apple, Google

QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Aras, sektörde çok hızlı bir dijitalleşme sürecinin yaşandığını ve bankacılığın büyük bir değişim içinde olduğunu söyledi.



Gazete Habertürk'ten Sefer Yüksel'in haberine göre bankanın 30’uncu kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, QNB Finansbank Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Sinan Şahinbaş ve QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu ile birlikte bir grup gazeteci ile bir araya gelen Aras, bankacılığın geleceğine yönelik bir soru üzerine “Bizim rakibimiz binanın, yolun öbür tarafındaki bankalar değil.



‘VERGİ ARTIŞI BİZİM İÇİN SÜRPRİZ OLDU’



Bizim rakibimiz Apple, Google ya da fintech şirketleri. Onlar gelip salam gibi dilim dilim işimizi alacaklar elimizden. Almaması için bizim birtakım aksiyonlar almamız lazım” ifadelerini kullandı.



Bankacılık sektörünün gelecekte başka hizmetleri de vereceğini düşündüğünü kaydeden Aras, “Ben bankacılığın adının bankacılık olup verilen hizmetlerin farklılaşacağını düşünüyorum. Bizde o kadar veri tabanı var ki” diye konuştu.



Finans sektöründe kurumlar vergisinin yüzde 20’den yüzde 22’ye çıkarılmasının kendileri için sürpriz olduğunu ifade eden Aras, “Çünkü maliye bakanının daha önceki açıklamaları kurumlar vergisinin düşürüleceği ya da belli bir vergi reformu olacağı yönündeydi” dedi.



Konu çok taze olduğu için enine boyuna oturup değerlendirme yapmadıklarını ve sektöre, QNB Finansbank’a etkisinin ne olacağına yönelik henüz kafa yormadıklarını söyledi.



Aras, “Bir yandan da bütçede olağandışı harcamalar (savunma) var. Dolayısıyla hükümet böyle bir karar vermiş” diye konuştu.



‘SEKTÖRE 25 GENEL MÜDÜR VERDİK’



1987 yılında kurulan Finansbank’ın 4 milyon dolar sermayesi olduğunu hatırlatan Aras, bankanın bugünkü sermayesinin ise 3.2 milyar dolar olduğunu söyledi. Bankanın felsefesi olarak hep en iyileri işe aldıklarını ve eğitime önem verdiklerini belirten Aras, bankanın 30 yıllık süreçte 6 genel müdürü olduğunu ve hepsinin içerden geldiğini ifade ederek, finans sektörüne 25 genel müdür ve 62 genel müdür yardımcısı verdiklerini sözlerine ekledi.



'KGF KREDİSİ KORTİZON GİBİ, İYİ HİSSETTİRİR ANCAK İYİLEŞTİRMEZ'



Kredi Garanti Fonu (KGF) kapsamında 14 milyar TL kredi kullandırdıklarını belirten Aras, KGF ile ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:



“KGF aslında bir ilaç. Bankacılık sektörüne ve ekonomiye bir ilaç geldi. Ama bu ilaç, bir kortizon. İyi hissettiriyor ama iyileştirici bir ilaç değil. Ekonomiyi ve kredileri büyüttü. Ama bundan sonra artık KGF yok. Yatırıma dönük kredi teşvikleri doğru bir yaklaşım. Gördük ki, kredi mekanizması ile verilen teşvik ekonomiye çok daha etkili oluyor. Yarın öbür gün, yatırımı teşvik edelim dediklerinde yine kredi mekanizması üzerinden bu yapılırsa çok daha etkili olur, yatırımlara da büyük bir hız gelebilir. KGF böyle bir deneyim kazandırdı.”



'BUNDAN SONRA KREDİ BÜYÜMESİ İÇİN DIŞ KAYNAK ÇOK ÖNEMLİ'



QNB Finansbank Genel Müdürü Temel Güzeloğlu da sektörde kredi mevduat oranlarının belli seviyelere geldiğini belirterek, kredilerin bundan sonra büyümesi için bankaların daha fazla dış kaynak getirmesi gerektiğine dikkat çekti.



Güzeloğlu, hükümetin yeni düzenlemeleri kapsamında türev ürünlerden BsMV’nin kaldırılmasının da doğru bir adım olduğunu belirterek, bunun yurtdışı borçlanmanın da önünü açacak bir düzenleme olduğunu belirtti. Güzeloğlu, banka olarak kredi mevduat oranlarının yüzde 118 olduğunu ve bu alanda yüzde 120’yi aşmak istemediklerini kaydetti.

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Sefer Yüksel