Ramazan ayının başlamasına son bir hafta kala heyecan başladı. İslam dünyası tarafından merakla beklenen, ilk orucun tutulacağı gün için geri sayım başladı. İşte Ramazan ayı ile ilgili ayrıntılar...
2018 RAMAZAN AYI NE ZAMAN?
Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanmış olan takvime göre 2018 yılında Ramazan ayının başlangıç tarihi ise 16 Mayıs 2018 Çarşamba günüdür. Buna göre de 2018 yılının ilk orucu 16 Mayıs 2018 Çarşamba günü tutulacaktır. Ramazan Bayramı ilk günü de 15 Haziran 2018 tarihine denk gelmektedir. İkinci günü 16 Haziran ve üçüncü günü de 17 Haziran Pazar gününe denk gelmektedir.
RAMAZAN AYI HAKKINDA
Yardımlaşma ve dayanışmanın arttığı, rahmet kapılarının ardına dek açıldığı Ramazan ayında saygı, sevgi ve kardeşlik duyguları güç kazanır. Birlik ve beraberliğin pekiştiği bu ayda Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır.
Ramazan kelime anlamı olarak iki farklı anlama gelir. Bu anlamlardan birincisi yaz mevsimi sonunda ve sonbahar aylarının başında yağan, yerde bulunan tozların temizlenmesini sağlayan yağmur demektir. Yağmurun yeryüzünü temizlediği gibi Ramazan ayı da insanların işlemiş oldukları günahların silinerek süpürülmesini sağlamaktadır. Ramazan’ın ikinci anlamı ise, güneşin hararetli şiddeti karşısında taşların yanarak kızmasıdır. Bu kızgın yerde yürümek isteyen insanların ayakları yanar. Zahmet ve meşakkat çekilir. Buna benzer olarak da oruç tutan insanlar açlık ve susuzluk karşısında yaşanılan hararete katlanır. İnsanlar meşakkat ve zahmet çeker. Kızgın yerde gezen insanların ayaklarının yanması gibi Ramazan ayı da müminlerin günahlarının yanıp yok edilmesini sağlar.
Ramazan ayı Kuran-ı Kerim’in indirilmiş olduğu ay olduğu için tüm Müslüman alemi için çok önemli ve çok ayrı bir yere sahiptir. Kuran-ı Kerim’de bin aydan daha da hayırlı olduğu bildirilen Kadir gecesi de bu ayın içerisindedir. Bugün tutulacak olan oruç ile insanın hayatı boyunca kazanacağı bir sevap verilmektedir. Ramazan ayının son günlerinde tutulmakta olan Kadir gecesi orucu herkes tarafından ilgi ile karşılanmaktadır. İslam’ın temel ibadetleri arasında yer alan oruç Ramazan ayı içinde tutulur. Bu sebeple de Ramazan ayı Müslümanlar tarafından 11 ayın sultanı olarak nitelendirilir, Ramazan ayı en kutsal ay olarak kabul edilir.
Kadir gecesinde Kuran-ı Kerim indirilmeye başlanmıştır. Ramazan ayı ayetlerinden birisi olan Bakara Suresi’nin 183. Ayetinde ‘’Ey iman edenler! Allah’a karşı gelmekten sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı.’’ Şeklinde geçer.
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