Konuya ilişkin soruları yanıtlayan Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Yönetim Kurulu Üyesi Bahadır Sezgin, bu yıl kış aylarının sıcak gitmesi nedeniyle Adana karpuzunda erken hasat yapıldığını söyledi.

Hava sıcaklığın yüksek olması nedeniyle bu yıl karpuza yönelik talebin fazla olduğunu ve ramazanla birlikte bu talepte daha da artış yaşandığını aktaran Sezgin, "Sıcak havada karpuz her zaman bire üç satılır. Karpuz, özellikle sahurda geleneksel gıdaların dışında gibi görünse de sulu olması dolayısıyla tercih ediliyor. Talep artışı hava sıcaklığı kaynaklı olduğu için yaz dönemlerinde bu artış daha da yükselir. Tarla karpuzunun da çıkmasıyla fiyatta daha da düşüş yaşanır." dedi.

Ankara Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği (ASEMKOM) Başkanı Ceyhan Gündüz de karpuz fiyatı önceki yıla göre bir miktar yüksek olsa da ürün kalitesinin bu yıl daha iyi olduğunu ifade ederek, üreticinin kabak aşısından uzaklaştığına, bunun da karpuz lezzetini artırdığına dikkati çekti.

Ramazanda karpuza talebin yüksek olduğuna işaret eden Gündüz, "Ramazanda en çok sattığımız meyve karpuz. Şu anda meyveler arasında talebi en yüksek olan ürün. Satışları, geçen yılın üzerinde. Karpuza talebin çok olması, diğer meyveleri de çok etkiledi. Örneğin papaz eriğin dalında toplama fiyatı 2 liraya düştü. Diğer meyve ve sebze fiyatları da çok düştü." diye konuştu.

Hava soğudukça yeşillik satışı artar

Gündüz, geçen yıl ramazanda havaların daha serin olduğuna, bu nedenle karpuz talebinin de düşük olduğuna işaret ederek, "Bu ramazanda havalar daha sıcak. Karpuzun satışı havanın ısısına yüksek oranda bağlı. Hava sıcaksa satışı üç katı atar, kötüyse düşer. Yağmurlu havada da kıvırcık gibi yeşillik satışı artar, hava ısındıkça yeşilliğin yerini domates alır. Hava, insanların gıda talebini çok etkiliyor." ifadesini kullandı.



