Mübarek Receb ve Şaban aylarının ardından Ramazan ayı ile İslam alemi oruç tutmaya başlayacak. Ramazan ayı İslam dünyasında 11 ayın sultanı olarak kabul ediliyor. Ramazan ayı, Kur'an'ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi'ni de içinde bulunduruyor. Peki ilk oruç ne zaman tutulmaya başlanacak? İlk sahur ve iftar ne zaman yapılacak? İşte Ramazan ayına dair detaylar...

RAMAZAN AYI NE ZAMAN? 2018

Ramazan, Hicrî Takvim'e göre 9. ay ve İslam dinine göre Hz. Muhammed'e Kuran-ı Kerim ayetlerinin inmeye başladığı, aynı zamanda Müslümanlarca oruç tutulmaya başlanılan aydır. Bu ayda oruç tutmak İslam'ın beş şartı'ndan birisidir. Ayın hilal görünümünün ilk görülüşünden itibaren 29 veya 30 gün boyunca Ramazanın sürdüğü hadislerden alıntılanarak hesaplanmıştır.

16 Mayıs 2018 Çarşamba Ramazan ayının başlangıcı

10 Haziran 2018 Pazar Kadir Gecesi

14 Haziran 2018 Perşembe Arefe

15 Haziran 2018 Cuma Ramazan Bayramı (1.Gün)

16 Haziran 2018 Cumartesi Ramazan Bayramı (2.Gün)

17 Haziran 2018 Pazar Ramazan Bayramı (3.Gün)

RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN?

Ramazan Bayramı tatili haftasonunda denk geldiği için 3 gün olması bekleniyor.

RAMAZAN AYINA DAİR DETAYLAR

Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedildiği Kadir Gecesi bu ayın içindedir. Ramazan ayının 27. gecesi Kadir Gecesi olarak kabul edilir. Kadir gecesi ile ilgili Kur'an'ın 97. süresi olan Kadir Suresinin ilk üç ayetinde Şüphesiz, biz O'nu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır denmektedir. Ramazan orucunun tutulduğu bu ay boyunca gündoğumundan önceki alacakaranlık ile günbatımından sonraki alacakaranlık arasında yemek-içmek ve cinsel ilişkide bulunmak Müslümanlara yasak kılınmıştır. Mükellef olan Müslümanların Ramazan orucunu tutması farzdır. Bakara Suresi'ne göre Kur'an'ın Hz. Muhammed'e gönderilmesi Ramazan ayında başlamıştır ve bu ay içinde "oruç" tutmak müslümanlara emredilmiştir.

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