Ramazanda iftar ve sahur sofralarının en ‘tatlı’ ve hafif alternatifi: DONDURMA

1. Hafif bir iftar yemeğinden sonra da tatlı olarak ağır ve şerbetli tatlılar yerine serinletici ve ferahlatıcı lezzetiyle dondurma: Oruç tuttuğunuz sürede yaşadığınız uzun süren açlık sonucu hazımsızlık, kan şekerinde düzensizlik, mide ağrısı gibi sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu sorunlarla karşılaşmamak için iftarda kızartma, kavurma tipi yiyeceklerden uzak durun, mümkün olduğunca hafif bir öğün tercih etmeye çalışın.

Şerbetli tatlılar içerdiği yüksek şeker miktarı sebebiyle kan şekerinde ani yükselme ve bunu takip eden düşüşlere sebep olabilir. Bu sebeple iftar yemeği sonrasında yiyeceğiniz 2 top dondurma size ferahlatan daha hafif bir tatlı alternatifi sunar.

2. Sağlıklı ve zinde bir ramazan dönemi geçirmek için iftar sonrası fiziksel aktivite ardından ödül olarak dondurma: Hafİf bir iftar yemeği sonrasında yapacağınız fiziksel aktiviteler hazımsızlık gibi problemlerinizin önüne geçecek, kilo kontrolünde size yardımcı olacak ve kendinizi daha sağlıklı ve zinde hissetmenizi sağlayacaktır. Yaptığınız fiziksel aktivite sonunda hafif ve sağlıklı bir tatlı alternatifi olan dondurmaya beslenmenizde yer verebilirsiniz.

3. İftar ve sahur arasına konulacak ara öğün alternatifi olarak 2 top dondurma: Ramazan süresince beslenmemizde önemli değişiklikler olmaktadır. Yemek saatlerimiz, yeme sıklığımız değişirken, günde 4-5 öğün yerine 2 ana öğün tüketiyor oluruz.

Sahurda yumurta, peynir, süt gibi protein kaynaklarının yanında ve kan şekerimizde oluşabilecek dalgalanmaların önüne geçecek tam tahıllı ekmek gibi kaliteli bir karbonhidrat kaynağı tüketmek gün içerisinde yaşanabilecek acıkmaların önüne geçecektir. Iftarda çorba, ızgara et, tavuk gibi protein kaynakları, sebze yemekleri ve bulgur pilavı, tam tahıllı ekmek gibi kaliteli karbonhidrat kaynakları tüketmek hafif ve sağlıklı bir şekilde orucunuzu açmanızı sağlayacak ve yaşayabileceğiniz mide ağrısı, hazımsızlık gibi problemlerin önüne geçecektir.

Tuz tüketimini mümkün olduğunca kısıtlamak ve iftar sonrası sıvı tüketiminizi artırmak da oldukça önemli.

İftar ve sahur arasında mutlaka bir ara öğün yapmaya özen gösterin. Bu ara öğünde ise hafif ve ferahlatıcı bir tatlı alternatifi olan dondurmaya yer verebilirsiniz.

4. Serinletici bir tatlı olarak uygun koşullarda üretilmiş paketli dondurma: Ramazanda hamur işi, şerbetli tatlılar yerine, daha ferahlatıcı ve hafif bir alternatif olan dondurmayı tercih edebilirsiniz. Fakat bu noktada dondurma seçimi oldukça önemli. Yaz aylarında dondurma kaynaklı karşılaşabileceğiniz zehirlenmelerin önüne geçmek için açıkta satılan ve mikrobiyolojik açıdan risk teşkil edebilecek dondurmalar yerine, paketli ve güvendiğiniz markalardan alacağınız dondurmaları tüketmelisiniz.

5. Kilo alımını önlemek için hamurlu ve şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlı alternatifi olan dondurma: Ramazan süresince yaşayacağınız uzun süreli açlık sonrası büyük porsiyonlarda yemek yemek, kızarmış yiyecekler ve şerbetli tatlılar gibi ağır yiyecekler tercih etmek, fiziksel olarak daha az aktif olmak gibi sebeplerden ötürü kilo alımıyla karşılaşılabilmektedir. Proteinden zengin bir sahur, hafif bir iftar yemeği kilo kontrolünüzde size yardımcı olacaktır. Ramazan dönemi boyunca hamur işi ve şerbetli tatlılar yerine daha ferahlatıcı ve hafif bir tatlı alternatifi olan dondurmaya beslenmenizde yer verebilirsiniz. İftardan 1-2 saat sonra yapacağınız fiziksel aktivite de kilo almanızın önüne geçecek bir diğer unsur.

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