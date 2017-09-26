Rangel: "Bize ders oldu"

Süper Lig’in 6. haftasında evinde Kayserispor ile karşılaşan Kasımpaşa, üstün bir futbol sergilemesine rağmen sahadan 1 puanla ayrılmıştı. 38. dakikada rangel’in attığı golle 1-0 öne geçen fakat ardından net fırsatları değerlendiremeyen Lacivert-Beyazlılar, 90+3’te yediği golle galibiyeti kaçırmıştı.

‘TANRIYA ŞÜKÜR’

Paşa’nın tek golünü atan Kolombiyalı forvet Rangel, Habertürk Spor'dan Volkan Köse'ye; bu maçtan takım adına dersler çıkaracaklarını söyledi. 26 yaşındaki oyuncu, şu ifadeleri kullandı: “Öncelikle maçı son saniyeye kadar önde götürüp böyle bir dakikada yediğimiz gol için çok üzgünüm. Bizim daha fazla pozisyonumuz vardı, onların ise uzaktan atılan şutun dışında pozisyonları yok. Galibiyeti biz hak etmiştik. Girdiğimiz gol pozisyonlarını değerlendiremedik, bu maç bize ders oldu. Tanrıya şükürler olsun ki bir gol atmama izin verdi. Kemal Hoca’ya da çok teşekkür ediyorum. Bana güven verip 11’de oynattı; ben de o güveni boşa çıkarmadım. Lige alışıyorum. Tekrar 11’de oynamak istiyorum. Hem hücumda hem de savunmada çok daha fazla çalışmam gerek. Biz kaliteli bir takımız. Her geçen hafta daha da iyi olacağız. Bu maçı Osmanlı karşısında alacağımız galibiyetle telafi edeceğiz.”