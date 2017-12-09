Uzun bir masada bir şeyler yiyip içerken Allâme ile Kamufle birden free style atışmaya başlıyor. Yemeği bırakıp hepimiz onları izliyoruz. İkisi susunca bu sefer Tahribad-ı İsyan üyeleri başlıyor, DJ Hırs ise etrafındakilere yeni parçalar dinletiyor. Öğle saatlerinde başlayan röportaj bu uzun masada sona erdi, akşam saatlerinde ancak koptuk. Birlikte eğlenmek güzel... HT Cumartesi'nden Ece Ulusum'un haberi...

Hepimizin bir arada olmasının bir nedeni var, bu ekip mini bir turneye çıkıyor; İstanbul, İzmir, Eskişehir, Bursa ve Ankara. Üstelik her şehir için farklı konukları olacak.

Çok uzatmayayım, kalabalık ve eğlenceli röportajın görüntülü ve uzun hali HTDokun’da

5 şehirde 5 farklı konuk sanatçıyla sahne alacaksınız. Ancak sizlerin rüya konuklarınızı merak ediyorum.

Asil Slang: Michael Jackson.

Kamufle: Nas ile sahne yapmak isterdim ya.

Allâme: Off. Aynen...

DJ Hırs: DJ Jazzy Jeff.

ZenG: Ben de Ice Cube olsa sevinirdim. “Sebebimsin Ice Cube” yazan bir tişört giyerdim.

V.Z.: Busta Rhymes ile sahne yapıyor olsak çok güzel olurdu.

5 Şehir 11 rap'çi

Konukları siz mi seçtiniz?

Allâme: Free style, kimsenin haberi yoktu. Değil mi?

Diğerleri: Aynen...

Kamufle: Ama bizim için güzel bir buluşma oldu.

O gece sahne nasıl olacak?

Kamufle: Sert!

Zen-G: Katılıyorum. Sert ama eğlenceli olacak.

DJ Hırs: O gece gezegeni yakacağız.

Gecenin sürprizleri neler?

DJ Hırs: Kamufle ile özel bir şeyler yapacağız.

V.Z.: Bizim standart sahnemiz olacak sanırım. Günün sonunda Rap Mahal için özel bir şarkımız olacak, birlikte seslendireceğimiz.

Bu etkinliğin kariyerinize etkisi nasıl olur?

Kamufle: Çoğu zaten önceden gittiğimiz şehirler. Hasret gidereceğiz.

Allâme: Bu şehirlerde çok fazla gündüz konserleri yaptık. Gece konserinde işin rengi değişecek, daha güzel olacak. Bir de kalabalığız. Jilet gibi olacak.

Etkinliği uzatmak isteseler var mısınız?

Hepsi: Uyar.

Asil Slang: Bu kadroyla her yere gidilir.

Kamufle: Daha fazla şehir olursa, daha tehlikeli olur. (Gülüyorlar.)

Allâme: Gidilmemiş ya da çok konser yapılmayan yerler olursa süper olur. Ağrı, Antep, Urfa mesela, çok güzel olur.

‘Bu kadroyla her yere gidilir’

‘HEPİMİZİ AYNI KIVILCIM ATEŞLENDİRİYOR’

Sizce hepinizin arasındaki ortak özellik nedir?

Zen-G: Hepimiz siyah giyinmişiz! (Gülüyorlar.) DJ Hırs renkli gerçi.

V.Z.: Onun kalbi siyah abi.

Asil Slang: Hepimiz sevdiğimiz işi yapmanın peşindeyiz.

Kamufle: Biz hip-hop kültürüne ömrünü adamış gençleriz.

Allâme: Bir ortak nokta daha var, hepimizin çok küçük yaşlarda müziğe başlaması.

V.Z.: Hepimizi aynı kıvılcım ateşliyor.

Televizyonda rap yapmakla sokaklarda yapmak arasındaki fark nedir?

Kamufle: Televizyonda sansür yiyorsun.

V.Z.: Sokak rahat bir kere. Aklına gelebilecek her şeyi söyleyebiliyorsun.

Allâme: Bunu sadece küfür olarak düşünmeyin, bazı konulara da değinememek var işin ucunda. Beni geriyor.

O halde tüm sansürler kalksa neler olur?

Kamufle: Çok kötü olurdu! (Gülüyorlar.) Güzel olurdu.

V.Z.: Bilinçli tüketilir miydi tartışılır ama güzel de olabilir.

‘SÖYLEYELİM DE MİLLET ÖĞRENSİN’

Şimdi kişisel sorular. Son yolladığınız WhatsApp mesajınızı okur musunuz?

Asil Slang: Bir emoji yollamışım, elini başına dertli koyandan.

Zen-G: Çıktım.

V.Z.: Gülücük emojisi.

DJ Hırs: Neredesin?

Kamufle: “Tamamdır abicim” yazmışım. Hadi Hamze (Allâme) patlat bombayı.

Allâme: Gruba birkaç şey yazmışım ama söyleyemem. (Gülüyor.) Off, şu an dünya çok küçüldü! Geçiniz...

Hayatınız boyunca satın aldığınız en pahalı şey nedir?

V.Z.: Sanırım hiç pahalı bir şey almadık biz. Ben pabuçlarıma para harcıyorum adamım. Kamufle: Plaklarım.

Zen-G: Ben en çok parayı dövmeye veriyorum.

Asil Slang: Ben de en çok parayı sanırım Zen-G’nin doğum günü için harcadım. Allâme: Neumann TLM 103 seti.

DJ Hırs: Ben de DJ set up’ım için harcadım.

Asil Slang: Aslında PS4 ama onu dayım altılıdan parayı koyup almıştı, sayılmaz. (Gülüyorlar.)

Utanç parçanız nedir?

Asil Slang: Burada söyleyelim de millet öğrensin. Ben eskilerin çoğundan utanıyorum. Okuma tarzım, şu anki halimle kıyaslayınca çok acayip.

Allâme: Benim Aforizma diye bir albümüm var, komple utanç kaynağı. Çok kötü, komple kötü. (Gülüyor.)

Zen-G: İlk şarkıların hepsi ya...

V.Z.: Her zaman yaptığın bir önceki şarkıyı yadırgıyorsun.

Kamufle: 2004’teki grubumla yaptığımız “İlk İçtima” albümümüz vardı. O garip bir şeydi, çok bodoslama bir şeydi.

DJ Hırs: Bende bir şey yok.

Kamufle: Ya bırak hiç dance soul çalmadın mı bir mekânda? Despacito falan. (Gülüyorlar.)

DJ Hırs: Yok canım, Allah korusun.

Sahnedeyken kendinizi nasıl hissediyorsunuz?

Allâme: Gladyatör gibi...

Kamufle: James Brown gibi hissediyorum. Fazla seviyorum onu.

Asil Slang: Dünya hallerinden tamamıyla koptuğum ve enerjimi yansıtabildiğim bir yer. Cennette bana “Ne istersin?” diye sorsalar “Sahne” derdim.

Zen-G: Zamanın durduğu bir yer. Sahnede sanki içimden bir yaratık çıkıyor. O da siyah panter olabilir çünkü yırtıcı oluyorum.

V.Z.: Küçücük hayatlarımız devasa şeylere dönüşüyor.

DJ Hırs: Ben DJ AM gibi hissediyorum. Ona özeniyorum. Toprağı bol olsun.

Allâme: İstanbul’dayken gerginim

Bir arkadaşım sizin için şu tanımı yaptı: “Rock stilli arabesk rap.” Öyle mi?

Uff çok karıştırmış. Hiç uymuyor. Tabii oryantal tınılar var. Bulunduğumuz coğrafyanın doğası itibarıyla...

Halk edebiyatından esinleniyor musunuz?

Yer yer oraya tekabül ediyor olabilir..

Sizin üç şehriniz var. Trabzon, Eskişehir ve İstanbul’daki Allame nasıldır?

İstanbul’da gergin, Eskişehir’de rahat, Trabzon’da çok daha rahat...

DJ Hırs: Çok sert rap’e girmiyorum

Setleri hangi ruh haliyle hazırlıyorsunuz?

İnsanların eğlenebileceği, dans edebileceği, mutlu olacağı şarkılar seçiyorum. Çok sert rap’e girmiyorum.

Birkaç DJ “Ben bazen setlerimi son 10 dakika kala hazırlıyorum” demişti.

Ben de çalmaya başladığımda insanların tepkisine göre set hazırlıyorum. Zaten belli bir kalıba soktuğunuz zaman olmuyor.

DJ Hırs’ın hırsı nedir?

Daha iyi yerlere gelebilmek için hırslıyım. Bunu dışarıdan insanlar algılayamıyor, belli edemem. Bu da ismimin getirisi.

Kamufle: Temiz çalışmayı severim

İlk röportajlarını okudum, fotoğraflarını gördüm. Muazzam bir değişim var. Siz nasıl yorumlarsınız bunu?

Başlarda tarzın önemini anlamazdık. 2004’te ilk albümü yaptım. O zamanlar çevremiz dinliyordu. Rap partilerinde falan sahne alıyorduk. Sonra yavaş yavaş büyüyünce tarzın da önemli olduğunu anladım. Müziğimde imkânsızlıklardan ötürü sound düşüktü. Artık değişti.

Aldığınız dekorasyon eğitimi işinize nasıl yansıdı?

Simetri hastasıyımdır. Yıllardır ağacı işlemek ve mobilya yapmak için uğraştım. Çok muntazam ve temiz çalışmayı severim. Bunun müziğime de etkisi var.

Tahribad-ı İsyan: Bizler iyi serserileriz

Müzik dışında neler yapmayı seviyorsunuz?

Zen-G: Mahallede takılmayı. Baskete çıkmayı ve duvarları karalamayı seviyoruz. Mahalle içi serseriliklerden hoşlanırız.

Asil Slang: Hip-hop ile ilgili mahalle çocuklarına atölyeler yapıyoruz ayrıca.

Zen-G: Yani sadece serserilik yapmıyoruz.

V.Z.: Bizler iyi serserileriz.

Siz sistemi sert dille eleştiriyorsunuz. İşe yaradığını somut olarak gördünüz mü?

V.Z.: Elbette. Mahallemiz yıkıldıktan sonra yasa dışı olduğu ortaya çıktı. Biz etkiliydik Sulukule için. Kardeşlerimiz bize özeniyor...

Konser tarihleri şöyle:

12 Aralık İstanbul Dorock XL, gecenin konuğu Ayben.

14 Aralık İzmir Arena, gecenin konukları: Ceza, Khontkar, DJ Sivo.

19 Aralık Public Tube Arena, Eskişehir gecenin konuğu Joker.

21 Aralık Hayal Kahvesi Bursa, gecenin konuğu No.1 & Xir.

24 Aralık If Performance Ankara, gecenin konuğu Aga B