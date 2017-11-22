Ratko Mladic kimdir? Bosna Kasabı kimdir?

Hollanda'nın Lahey şehrindeki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin, Bosna'daki savaş sırasında Sırp askerlerinin komutanlığını yapan Ratko Mladic hakkındaki kararı dünya kamuoyu tarafından merakla bekleniyor. Peki Bosna Kasabı laakbıyla bilinen Ratko Mladic kimdir?

BOSNA KASABI RATKO MLADİC KİMDİR?

Ratko Mladic, 12 Mart 1942'de Bosna Hersek'in bir köyü olan Kalinovik'te dünyaya geldi. 1961 yılında Zemun Askeri Endüstri Okulu'na giren Mladic, ardından KOV Askeri Akademisi'ne ve sonrasında da Subay Akademisi'ne gitti.

27 Eylül 1965 tarihinde mezun olan Ratko Mladic, Yugoslavya ordusunda göreve başladı. Göreve başladığı aynı yılda Yugoslavya Komünist Partisi'ne katıldı. Partinin dağıldığı 1990 yılına kadar üye kalan Ratko Mladic, 1992 yılında VRS'nin (Sırp Cumhuriyeti Ordusu) kurucularından oldu.

Orduya katılan sivil vatandaşları eğiten Ratko Mladic, 12 Mayıs 1992 tarihinde Bosna Sırp Cumhuriyeti tarafından ordunun başkomutanı olarak atandı. 6 Nisan 1992 tarihinde başlayan Bosna Savaşı'nda binlerce insanın öldürülmesinde, yüzlerce kadına tecavüz edilmesinde, yerleşim yerlerinin işgal edilip kullanılamaz hale getirilmesinde ve dini mekanların yok edilmesinde etkili bir rol oynayan Ratko Mladic, savaş sırasında Boşnak halkına karşı işlediği soykırım ve savaş suçlarından dolayı Lahey'deki Eski Yugoslavya Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından 16 yıldır tutuklama istemiyle aranmaktaydı ve 26 Mayıs 2011 gunu Sırp istihbaratı tarafından yakalandı.

Sırbistan'da olduğuna dair ciddi belgeler olmasına rağmen Hükümet tarafından bu durum reddedilmiştir. Fakat 2009'da Mladiç'in bir düğünde çekilen fotoğraflarının basına yansıması ile hükümet zor duruma girmiştir. Bu durum akabinde Sırp Hükümeti, BM, Amerika ve AB üyesi ülkeler, Bosna Hersek devlet yetkilileri tarafından suçlamıştır. Mladiç 26 Mayıs 2011 günü Sırp istihbaratı tarafından yakalanmıştır.

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