Beşiktaş Belediyesi, 2017 yılının ilk saatlerinde Reina'da düzenlenen terör saldırısında hayatını kaybeden 39 kişi için anma töreni düzenlendi. Saldırının gerçekleştiği yerde düzenlenen anma törenine Beşiktaş Belediye Başkanı Murat Hazinedar ile Kanada, Avusturya, Mısır ve Filistin başkonsoloslukları yetkililerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Akıncan Abadan'ın haberine göre, anma töreninde saldırının gerçekleştiği yere karanfil bırakıldı. Reina'nın ortaklarından Ali Ünal da platforma karanfil bıraktı.

"BİR MÜSLÜMAN BAŞKA BİR MÜSLÜMAN'I ÖLDÜRMEZ"



Üç semavi dinin temsilcileri, saldırıda ölenler için dua etti. Terör saldırısında ağabeyi Ayhan Arık'ı kaybeden Tarık Arık, anma töreninde, çok üzgün olduklarını belirterek, terörü kınadı. Saldırıyı gerçekleştiren DEAŞ terör örgütünün dinle, Müslümanlıkla ilgisi olmadığını vurgulayan Arık, "Bir Müslüman başka bir Müslümanı öldürmez. Bir insanın bir insana bunu yapması yanlış. İnsan içer, eğlenir. Size ne? Siz mi bunun hesabını öbür dünyada vereceksiniz?" diye konuştu.



Saldırıda bir arkadaşını kaybettiğini dile getiren Yurdagül Taşkın ise terörün dini, dili, ırkı olmadığını ifade ederek, "Çok üzgünüm, terörü şiddetle lanetliyorum" dedi.



Tören, konuşmaların ardından sona erdi.





Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı









































































Reina saldırısında yaşamını yitirenler anıldı

reina saldırısı

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