Rekorlar yatırımcıyı borsaya çekti

BIST 100 endeksi, 2016 yılını 78.139 puandan tamamlamasının ardından ekim sonuna kadar aylık bazda eylül hariç 9 ayı da yükselişle tamamladı. Ekim ayında önceki ay kapanışına göre yüzde 7,03 değer kazanarak 110.143 puanla tüm zamanların en yüksek aylık kapanış rekorunu kıran BIST 100 endeksi, 6 Kasım'da 115.093 puanla tarihi zirvesini gördü.



Endeksin rekor üstüne rekor kırması başta yerli yatırımcılar olmak üzere ABD'den ve Avrupa'dan çok sayıda yabancı yatırımcıyı borsaya çekti.



AA muhabirinin Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) verilerinden derlediği bilge göre borsada işlem yapan yatırımcı sayısı geçen yıl sonunda 9 bin 485'i yabancı ve 1 milyon 31 bin 309'u yerli olmak üzere toplam 1 milyon 40 bin 794 oldu.



Eylül sonu itibarıyla yerli yatırımcı sayısı geçen yıl sonuna kıyasla 6 bin 61 artarak 1 milyon 37 bin 370'e, yabancı yatırımcı sayısı da 35 artarak 9 bin 520'ye yükseldi. Böylece toplam yatırımcı sayısı 6 bin 96'lık artışla 1 milyon 46 bin 890'a ulaştı.



PORTFÖY DEĞERİ 9 AYDA 72.6 MİLYAR LİRA ARTTI



Yabancı yatırımcıların pay piyasalarındaki portföy değeri 2016 yıl sonunda 156 milyar 511 milyon lira düzeyinde iken, bu yılın eylül sonunda yüzde 33,3'lük artışla 208 milyar 688 milyon liraya yükseldi. 9 aylık dönemde portföy değeri 52 milyar 177 milyon lira artış gösterdi.



Geçen yıl sonunda yerli yatırımcıların portföy büyüklüğü 90 milyar 321 milyon liradan, 9 ayda yüzde 22,7 artarak 110 milyar 783 milyon liraya çıktı. Böylece yatırımcıların pay piyasasındaki portföy büyüklüğü 9 aylık süreçte yüzde 29,4 artışla 246 milyar 832 milyon liradan 319 milyar 471 milyon liraya yükseldi. Yatırımcıların portföy değeri 9 ayda 72 milyar 639 milyon lira arttı.



PORTFÖY DEĞERİNİ EN ÇOK ARTIRAN ABD'Lİ YATIRIMCILAR



Eylül sonu itibarıyla pay piyasasında yurdışı yatırımcılar bazında hem yatırımcı sayısı hem de portföy büyüklüğü bakımından ABD'li yatırımcılar ilk sırada yer aldı. ABD'li yatırımcıların portföy değeri geçen yıl sonunda 48 milyar 527 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Ocak-eylül döneminde bu tutar 19 milyar 746 milyon lira artışla 68 milyar 273 milyon liraya yükseldi. ABD'li yatırımcı sayısı aynı dönemde 35 artışla 1.244'ten 1.279'a çıktı.



Birleşik Krallık, 426 yatırımcı ve 30 milyar 211 milyon liralık portföy büyüklüğü ile 2'nci, Lüksemburg 289 yatırımcı ve 14 milyar 674 milyon liralık portföy değeri ile 3'üncü, İrlanda 173 yatırımcı ve 14 milyar 674 milyon liralık portföy büyüklüğü 4'üncü sırada yer aldı.



Ülke bazında ilk beş sırada batılı ülkelerin dışında Katar bulundu. Katarlı 5 yatırımcının toplam portföy büyüklüğü 9 milyar 205 milyon lira oldu.



"BORSADA GÖRÜLEN ZİRBELER YATIRIMCI SAYISINDA ARTIŞA NEDEN OLDU"



Gedik Yatırım Araştırma Müdürü Üzeyir Doğan, AA muhabirine konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, son yıllarda sermaye yeterlilikleri ve kaldıraçlı işlemler başta olmak üzere yapılan düzenlemelerin aracı kurumlarda bir konsolidasyon sürecini de beraberinde getirdiğini söyledi.



Buna karşın 2017 yılında yatırımcı sayısında, bunun tamamına yakını yerli yatırımcı tarafında olmak üzere bir artış olduğunu ifade eden Doğan, yatırımcı sayısındaki en son artışın bundan önceki tarihi zirvenin görüldüğü 2013 yılında gerçekleştiğini anımsattı. Doğan, benzer şekilde 2017 yılında görülen zirvelerin yatırımcı sayısında yeniden artışa neden olduğunu belirterek, şunları kaydetti:



"Yatırımcı sayısındaki gelişmelerin borsa performansı ile doğrudan ilişkili olduğunu söylemek mümkün. Yatırımcı sayısının artırılması için pozitif performans beklentisi en önemli gelişmelerden biri olmakla birlikte, bu performansın istenilen artış rakamlarına ulaşma konusunda yeterli olduğunu söylemek de çok mümkün değil. Geçmiş yıllarda yapılan büyük ölçekli, kaliteli halka arzların yeni yatırımcı kazanımlarını desteklediğini görüyoruz. Bunun yanında halka arzlara ve halka açık şirketlere verilecek teşvikler, halka açık şirketlerin çalışanlarına prim gibi yan haklarını hisse bazlı ödemesini teşvik edecek düzenlemeler yatırımcı tabanının genişlemesine katkı sunabilir."



"GÜÇLÜ YÜKSELİŞLER VARKEN, YATIRIMCI İLGİSİ ARTTI"



İntegral Yatırım Menkul Değerler Araştırma Direktörü Tuncay Turşucu ise borsada yatırımcı sayısının artmasında birden fazla faktörün sıralanabileceğini belirterek, "Bunların içinde en önemli faktör iyi piyasa olması. Piyasalar iyiyken, güçlü yükselişler varken, yatırımcı ilgisinin arttığını biliyoruz. İyi piyasa yatırımcı çekiyor" dedi.



Yatırımcı ilgisinin artmasında güçlü, bilinilirliği yüksek şirketlerin halka arz edilmesi ile finansal okuryazarlığın gelişmesinin diğer faktörler olduğunu ifade eden Turşucu, borsanın kısa vadeli riski yüksek şekilde al-sat yeri olmadığını dile getirdi.

Turşucu, uzun vadede çok kaliteli bir yatırım ortamı olduğu bilincinin gelişmesi gerektiğini vurguladı.

Borsa İstanbul

BORSA YATIRIMCI

yabancı yatırımcı