Eski İstanbul Üniversitesi Rektörü Kemal Alemdaroğlu, Habertürk TV'de Kübra Par'ın sorularını yanıtladı.

28 Şubat sürecine ilişkin soruyu yanıtlayan Alemdaroğlu, "Bir müdahale, bir darbe olarak, postmodern darbe dense de ben darbe olarak bakmıyorum. Çünkü, 28 Şubat, o güne kadar mevcut iktidarın, yani Refahyol iktidarının bazı yanlışlarının veya onun döneminde bazı yetkililerin yanlışları sonrası Milli Güvenlik Kurulu'nda (MGK) verilen bir kararın uygulaması var. O günkü MGK'da rakamı yanlış bilmiyorsam, sivil sayısı asker sayısından fazlaydı. Cumhurbaşkanı Demirel'in başkanlığında toplanan MGK'da Başbakan, Başbakan Yardımcısı birkaç tane, Dışişleri Bakanı, Adalet Bakanı, İçişleri Bakanı gibi en az 6 kişi vardı. Asker kökenli olarak da 5 kişi vardı." dedi.

"BAŞÖRTÜSÜ YASAĞINI HİÇBİR ZAMAN HATA OLARAK GÖRMEDİM"

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü zamanında aldığı başörtüsü yasağı kararı ile ilgili olarak Alemdaroğlu, "1996'da ben başörtüsü konusunda ne yapacağımı açık açık göstermiştim. Seçim öncesi bunlar bana sorulduğu zaman 'Anayasa ve yasalar neyi emrediyorsa onu uygularım' dedim. O şekilde oy aldım, atandım." dedi. Alemdaroğlu, "başörtüsü ile kapalı ve açık alana girilemez" genelgesi için "Hiçbir zaman hata olarak görmedim" diye konuştu.

"ORDU GÖREVE" PANKARTINI AÇANLAR AKLANDI, BEN SUÇLU GÖSTERİLDİM"

Bir mitingde öğrencilerin açtığı "Ordu göreve" pankartı ile ilgili soruyu yanıtlayan Alemdaroğlu, "Bu kişiler 10-15 kişilik bir gruptu. Sürekli bir takım eylemler hazırlıyorlardı. Bizimle hiçbir ilgisi yok. Biz bunlar üzerinde gerekli işlemler yapmak istedik. Üniversite dışındaki olayları vali bildiriyor, o zaman soruşturma açılıyordu. O gün pankarttan rahatsız olduk... Bunlar tamamen bir oyundu. Onlar Ankara Başsavcılığı'nın açtığı davada aklandılar, o çocuklar, pankart asanlar aklandı ama ben, Ergenekon'da da bu suçum olarak gösterildi. Savunmamı da yaptım, kendimi savundum. Şimdi de siz soruyorsunuz" dedi.

"ATATÜRKÇÜLÜK EVDE OTURMAKLA OLMAZ"

10. Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer'in o dönemki uygulamalarını eleştiren Alemdaroğlu, Sezer'in, YÖK'ün kendisi hakkında verdiği kararını uygulayarak kendisini de görevden aldığını belirterek, "Atatürkçülük evde oturmakla olmaz. Evde oturup eşi ile sohbet etmekle Atatürkçülük olmaz. Atatürkçülük bir yaşam felsefesidir. 7 yıl Cumhurbaşkanlığı yapmış bir kişi, 10 yıldan beri herhangi bir yerde bir konuşmasını, bir yazısını görmedim, duymadım. Atatürkçülük mü, 'ben devrimi tamamladım, evimde oturdum' demek mi? Onu bilemem." diye konuştu.

Rektör Kemal Alemdaroğlu

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