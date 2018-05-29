Kusma ve ishal şikâyetleri ile 21 Mayıs günü Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne giden Hukuk Fakültesi öğrencisi Fatih Adnan Öztürk ve ev arkadaşı Radyo Sinema Televizyon bölümü öğrencisi Eren Karayaka ilk müdahalenin ardından evlerine döndü. 2 arkadaş yarım saat içinde 3 kez daha kusunca arkadaşları tarafından tekrar hastaneye getirildi. İddiaya göre acil serviste görevli doktor yapabileceği bir şey olmadığını söyleyip gençleri hastaneden çıkardı. Şikâyetlerinin sürmesi üzerine üçüncü kez getirildikleri hastanede görevli doktor B.A., “Sizinle uğraşamam defolun gidin” dedi. Çıkışta çimlere yığılan 2 gencin fotoğraflarını arkadaşları sosyal medyadan paylaştı.

Gazete Habertürk'ten Meltem Samanacı'nın haberine göre olayı gören Rektör Prof. Dr. Mustafa Şahin, öğrencilere “Hastaneye gidin sizinle ilgilenecekler” dedi. Öğrencilerin sahurda yedikleri yumurtadan zehirlendikleri öğrenildi. 2 öğrenci, acil servis doktorunu üniversite yönetimine şikâyet etti.

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