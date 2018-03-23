Mersin’de Toroslar Belediyesi tarafından başlatılan proje kapsamında Akbelen Bulvarı’ndaki binaların dış yüzeylerine ünlü ressamların eserlerini aktaran Nazife Bilgin Hazar, son olarak Leonardo da Vinci’nin ‘Mona Lisa’’ adlı eserini resmetti.

Gazete Habertürk'ün haberine göre 8 ayda 17 eser çizdiğini söyleyen Hazar, “Mona Lisa’yı çizmek için 3 hafta uğraştım. Çok net renkli çıktısını bulamadım. Cep telefonundan bakmak zorunda kaldım. Güneş vurduğunda çok net seçemiyordum. Akşam eve göz kapaklarım şişmiş halde gidiyordum” dedi.

2 eser daha çizip çalışmayı tamamlayacağını belirten Hazar, “Görenler eserleri araştırmaya yöneliyorlar. Geçen gün bir beyefendi geldi, ‘İşten geliyorum, kahvemi alıp bahçemde bu eserleri izliyorum. Tüm yorgunluğum gidiyor. Kollarım çok ağrıyor ama bu işi çok seviyorum” diye konuştu.

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