Reuters'ın Japon hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, Japonya hükümeti Başbakan Shinzo Abe ile Kuzey Kore lideri Kim Jong-un arasında bir görüşme yapılması konusunu değerlendiriyor.

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