Dün yayınlanan dizi ve programların arasında birincilik için kıyasıya rekabet vardı. 3 Nisan'da ekranlara gelen dizilerin hepsi çok iddialı. Yayınlanan Kadın, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Mehmed Bir Cihan Fatihi ve Ufak Tefek Cinayetler yapımlarının ardından reyting sonuçları merak ediliyor. Ezeli yarışta kim birinci oldu? 3 Nisan reyting sonuçları açıklandı.

İşte 3 Nisan 2018 reyting sonuçları:

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