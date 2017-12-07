Reza Zarrab’ın Ebru Gündeş’e verdiği 7 milyon Euro’luk yat tersaneye çekildi

ABD’nin New York kentinde süren davada tanık olarak ifade veren Reza Zarrab’ın yelkenli lüks yatı, yaklaşık 1.5 yıldır Bodrum’da tersanede bekliyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Türkiye’deki tüm mal varlığına el konulmasından sonra gözler Zarrab’ın şirketleri, evleri ve sahip olduğu mallarına çevrildi. Zarrab’a ait olduğu belirtilen Malta bayraklı 7 milyon Euro değerindeki “60 years” adlı yat, Zarrab ABD’de tutuklandıktan sonra deniz yüzü göremedi. Gazete Habertürk'ten Öznur Karslı'nın haberine göre 2012’de suya indirilen yat, 2016’nın mayıs ayından beri bakım için çekildiği Bodrum İçmeler’deki Ağanlar Tersanesi’nde bulunuyor.
İŞLEM YAPILMADI
Zarrab’ın tutuklanmasından sonra Türkiye’de bulunan malları konusunda tasarrufa gidilmesiyle 45 metrelik yat da suya indirilmedi, personelinin işine son verildi. Bodrum Liman Başkanlığı’ndan alınan bilgiye göre “60 Years” adlı yatla ilgili herhangi bir işlem yapılmadı. Malta bayraklı olan yatın Zarrab’ın el konulan mal varlıkları arasında olup olmadığı konusunda herhangi bir açıklama yok. Yatın eşi Ebru Gündeş ya da başka bir kişinin üzerinde olması halinde el koymanın yapılamayacağı belirtildi.
‘60 YIL’ SÖZÜ
Yatın en önemli özelliği ismi... Zarrab’ın “60 Years” adını verdiği yatı ismi, işadamının evlenirken Ebru Gündeş’e verdiği “60 yıl hiç ayrılmayacağız” sözünden geliyor. Zarrab bu sözden hareketle göğsüne “60 yıl” yazılı dövme yaptırırken, aynı ifade çiftin Kanlıca’daki yalılarının kapısında da yazılı.
2012’DE SUYA İNDİRİLDİ
Zarrab’ın Ebru Gündeş’le evlendikleri 2010 yılında yapımına başlanan lüks motor yat, 2 ay boyunca kapsamlı testlere tabi tutulduktan sonra Royal Craft Yachting tarafından Haziran 2012’de suya indirilerek Zarrab’a teslim edildi. O yıl, Monaco’daki Yat Show’da da sergilenen ‘60 Years’ın iç yerleşimi ve donanımı İstanbul Tuzla’da tamamlandı. Yatın dizaynına bakıldığında güvertesinde tavandan açılan televizyon ve dönerek bara dönüşen dolap, yine havuzlukta gösterişli elips masa görülüyor.
KİMLİK KARTI
- Boyu: 45 metre 72 santimetre
- Genişlik: 8 metre 30 santimetre
- Kamara sayısı: 4
- Motor gücü: 2*650
- Seyir hızı: 11 knot n Maksimum hız: 13.2 knot
- Yelken alanı: 1030 metre
- Özellikleri: İçinde jet ski ve 3 tekerlekli motosiklet park alanı var. İskelede bir jakuzisi de bulunuyor. Mürettebat için de 3 kamaraya sahip.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.