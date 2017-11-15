Reza Zarrab'la ilgili son dakika gelişmesi

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Türkiye, ABD'de tutuklu yargılanan işadamı Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili olarak Washington yönetimine nota verdi.

"ÇIKAN HABERLER ÜZERİNE HAREKETE GEÇİLDİ"

ABD'de tutuklu yargılanan işadamı Reza Zarrab'ın durumuyla ilgili olarak Dışişleri Bakanlığı, "Bilgi istedik henüz yanıt alamadık. Çıkan haberler üzerine harekete geçildi. Konu takip ediliyor. Washington büyükleçiliği, bilgi talep etti" dedi.

AA'nın haberine göre; Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili yazılı açıklama yapması bekleniyor.

Habertürk TV'den Mahmut Gürer'in aktardığı bilgiye göre, yaklaşık bir haftadır çelişkili bilgiler gelen Reza Zarrab'ın avukatıyla görüşmesine izin verilmedi.

Bunun üzerine Reza Zarrab'ın avukatının Ankara ile iletişime geçerek konuyla ilgili bilgi verdiği öğrenildi. Dışişleri Bakanlığı da Türkiye'nin Washington Büyükelçiliği aracılığı ile ABD Dışişleri Bakanlığı'na bir nota ulaştırdığı öğrenildi.

Reza Zarrab'ın bu davasıyla ilgili çok sayıda bilgi dolaşıyordu. Notada özellikle sağlık durumu ve içinde bulunduğu koşullarla ilgili endişe duyulduğu vurgulandı.

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