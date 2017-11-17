Ricardo Quaresma ve Daphne Quaresma çiftinin başbaşa sabah kahvaltısı

Cadde’nin haberine göre, sabah saatlerinde bir alışveriş merkezindeki restoranda baş başa kahvaltı yapan Ricardo-Daphne Quaresma çifti, kahvaltı sonrası mağazaları dolaşıp reyonlardaki ürünleri göz gezdirdi.



Her zamanki gibi tarzıyla şıklığını konuşturan Portekizli futbolcu, neşeli ve sempatik halleriyle dikkati çekti.



Hayranlarının fotoğraf isteklerini kırmayan Quaresma, herkesle tek tek ilgilenip fotoğraf çektirmeyi ihmal etmedi.

Daphne Quaresma

ricardo quaresma